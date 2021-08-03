На МКС в конце сентября "перепаркуют" корабль "Ю.А. Гагарин"

Пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") в конце сентября произведёт перестыковку с модуля "Рассвет" Международной космической станции (МКС) на новый модуль "Наука".

"Отстыковка корабля от модуля "Рассвет" и стыковка с "Наукой" запланированы на 28 сентября 2021 года", — говорится в сообщении "Роскосмоса".