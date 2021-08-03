На МКС в конце сентября "перепаркуют" корабль "Ю.А. Гагарин"
Таким образом, он освободит стыковочный узел для "Союза МС-19", который запустят в октябре.
Фото © Facebook / Государственная корпорация "Роскосмос"
Пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") в конце сентября произведёт перестыковку с модуля "Рассвет" Международной космической станции (МКС) на новый модуль "Наука".
"Отстыковка корабля от модуля "Рассвет" и стыковка с "Наукой" запланированы на 28 сентября 2021 года", — говорится в сообщении "Роскосмоса".
Таким образом, "Ю.А. Гагарин" освободит стыковочный узел для корабля "Союз МС-19", который запустят в октябре.
Успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение. После инцидента было отложено открытие переходных люков.
Комментариев: 0