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Минтранс планирует ужесточить правила техосмотра

Такая мера, считают авторы инициативы, должна сильно усложнить жизнь мошенникам, которые подделывали документы о прохождении ТО.

3 августа, 09:56
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Минтранс России намерен ужесточить требования к фотографированию транспортных средств во время прохождения техосмотра (ТО). Предлагается запретить редактировать снимки, а при процессе съёмки рядом с авто должен будет присутствовать технический эксперт. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, на первом снимке (перед началом проверки) авто должно быть видно одновременно спереди и сбоку, рядом должен стоять технический эксперт (в полный рост лицом к камере). Второй снимок делается уже в конце проверки — с аналогичной композицией, только вид сзади.

"При фотофиксации не допускается применение любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и технического эксперта. Файлы с фотографическими изображениями не должны подвергаться редактированию, в том числе посредством изменения exif-данных", — цитирует издание проект приказа.

Как пояснил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, обязательный снимок технического эксперта возле машины усложнит жизнь мошенникам. Напомним, что ранее они практиковали такую схему: машина не появлялась на проверке, а диагностическую карту при этом оформляли онлайн.

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Ранее Лайф писал о предложении Совета Федерации ужесточить правила техосмотра в России. План реформирования системы прохождения ТО уже направлен в правительство вопреки предложению ГИБДД об отмене обязательного техосмотра для легковых авто в России.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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