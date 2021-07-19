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В Совфеде предложили ужесточить правила техосмотра в России

На рассмотрение в правительство направлен план реформирования системы прохождения ТО вопреки предложению ГИБДД отменить обязательный техосмотр.

19 июля, 07:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил за ужесточение процедуры технического осмотра вопреки предложению ГИБДД об отмене обязательного ТО для легковых авто в России. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает "Коммерсант".

По информации издания, сенаторы направили в правительство на рассмотрение собственный план реформирования системы прохождения ТО, который не только сохранит правила в действии, но и ужесточит их.

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Согласно документу, с 1 марта 2022 года на 1 октября текущего года предлагается перенести дату вступления в силу поправок в КоАП, по которым при фиксации нарушения дорожной камерой владельца транспортного средства оштрафуют на две тысячи рублей в случае, если диагностическая карта (ДК), подтверждающая прохождение техосмотра, не оформлена.

Одновременно с этим в Совфеде предложили обязать водителей постоянно иметь ДК при себе и предъявлять её инспектору по первому требованию. В противном случае автомобилистам придётся уплатить штраф в размере 500 рублей.

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Кроме всего прочего, сенаторы хотят внести изменения в законы "О рекламе" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации" для "противодействия размещению рекламы противоправной деятельности в сфере ТО и продаж диагностических карт".

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в настоящий момент правительство рассматривает несколько вариантов реформы, в числе которых — "упрощение и оптимизация" процедуры ТО в России либо полная его отмена.

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Ранее президент РФ Владимир Путин отменил обязательный техосмотр для оформления ОСАГО. Для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение технического осмотра транспортного средства. Закон вступит в силу 22 августа.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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