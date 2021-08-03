Центробанк готовится начать продажу акций банка "Открытие"
Заинтересованные лица смогут в октябре подать заявки для участия в торгах по приобретению данных ценных бумаг.
Фото © Facebook / Банк "Открытие"
Банк России сообщил о начале подготовки к продаже акций банка "Открытие" и приёму заявок от инвесторов о намерении принять участие в торгах.
"Банк России, реализуя стратегию выхода из капитала публичного акционерного общества банк "Финансовая корпорация Открытие", начинает подготовку к продаже акций на организованных торгах. Приём сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка будет производиться в срок с 11 по 22 октября 2021 года", — говорится в пресс-релизе ЦБ.
Отмечается, что регулятор также рассматривает альтернативный способ продажи акций "Открытия" стратегическому инвестору, поэтому изучит интерес потенциальных покупателей. Кроме того, также может быть предусмотрено выделение страхового бизнеса или пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций.
А ранее Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Актив банка". На решение регулятора повлияли нарушения кредитной организацией федеральных законов. Сейчас в банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента появления конкурсного управляющего или ликвидатора.
Комментариев: 0