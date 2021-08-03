Центробанк готовится начать продажу акций банка "Открытие"

Банк России сообщил о начале подготовки к продаже акций банка "Открытие" и приёму заявок от инвесторов о намерении принять участие в торгах.

"Банк России, реализуя стратегию выхода из капитала публичного акционерного общества банк "Финансовая корпорация Открытие", начинает подготовку к продаже акций на организованных торгах. Приём сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка будет производиться в срок с 11 по 22 октября 2021 года", — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Отмечается, что регулятор также рассматривает альтернативный способ продажи акций "Открытия" стратегическому инвестору, поэтому изучит интерес потенциальных покупателей. Кроме того, также может быть предусмотрено выделение страхового бизнеса или пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций.