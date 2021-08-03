Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность президенту РФ за помощь, которую страна получила во время масштабных природных пожаров. Также турецкий лидер поблагодарил своих коллег из Азербайджана, Испании, Катара и других государств.

"От имени моей страны я хотел бы выразить особую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]", — написал Эрдоган в "Телеграме".