Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами
Турецкий лидер также выразил благодарность властям Ирана, Азербайджана, Катара и других государств, оказавших поддержку стране.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность президенту РФ за помощь, которую страна получила во время масштабных природных пожаров. Также турецкий лидер поблагодарил своих коллег из Азербайджана, Испании, Катара и других государств.
"От имени моей страны я хотел бы выразить особую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]", — написал Эрдоган в "Телеграме".
Президент не забыл и про различные организации, которые выразили свои соболезнования и всячески посодействовали жителям Турции в трудный период.
Напомним, что лесные пожары в конце июля охватили такие турецкие курорты, как Анталья, Мугла и Адана, а также города Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. Известно, что число жертв масштабных возгораний в Турции возросло до восьми. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что 107 очагов локализованы, продолжается тушение пяти возгораний в провинциях Анталья и Мугла.
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