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Так выглядит второй день рождения: "Неуязвимый" из Дагестана не получил ни царапины во время камнепада

Мужчина укрылся от "обстрела" в кузове грузовика, а один из валунов даже пролетел в нескольких сантиметрах от его головы.

3 августа, 14:18

"Неуязвимый" житель Дагестана не получил ни царапины во время камнепада

Видео © Соцсети

Житель дагестанского села Агвали чудом спасся во время камнепада. Инцидент застал его на одной из АЗС. Мужчина проявил фантастическую реакцию, увернувшись от гигантских валунов. Пока он прятался в кузове грузовика, камни разносили заправку буквально в щепки. Один из булыжников пролетел в нескольких сантиметрах над его головой, а другой валун раскурочил кузов самосвала, не задев при этом самого мужчину.

Видео чудесного спасения разошлось по местным пабликам и стало вирусным. Пользователи соцсетей советуют выжившему жителю Агвали отметить свой второй день рождения.

Туристка в последний момент отказалась от похода в КБР и избежала камнепада

Туристка в последний момент отказалась от похода в КБР и избежала камнепада

На днях Лайф сообщал, что группа из восьми туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, трое из них пострадали. А другой девушке с травмой пришлось двое суток ждать помощи на камчатском вулкане. На высоте 3800 километров она повредила ногу, самостоятельно спуститься туристка уже не смогла бы.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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