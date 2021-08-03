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Ростовская область с 4 августа вводит жёсткие коронавирусные ограничения

Отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации понадобится буквально везде — и для посещения МФЦ, и для обеда в кафе (даже на летней веранде).

3 августа, 14:14

Фото © Pexels

Уже с завтрашнего дня для посещения ряда организаций и учреждений в Ростовской области потребуется предъявить сертификат о вакцинации, результат ПЦР-теста либо документ о перенесённом за последние полгода коронавирусе. Соответствующий документ за подписью губернатора Василия Голубева опубликован на официальном портале правительства региона.

В перечень учреждений, где потребуется один из трёх перечисленных документов, вошли МФЦ, расчётно-кассовые центры, почтовые отделения и некоторые другие службы и госучреждения. При отсутствии необходимых бумаг государственные и муниципальные услуги можно будет получить только дистанционно, предупреждают власти региона.

Кроме того, любой из перечисленных документов придётся предъявить на входе в спортзал, для обслуживания при посещении объектов общепита, причём даже на летних верандах.

Мясников: Почти 80% заражений коронавирусом в России происходят из-за "суперраспространителей"

Мясников: Почти 80% заражений коронавирусом в России происходят из-за "суперраспространителей"

Напомним, что в России за минувшие сутки зафиксировано 22 010 новых случаев ковида, это минимум с 30 июня. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Свердловской областях. Ростовская область тем временем установила новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. В регионе болезнь выявили ещё у 444 человек. Большинство заболевших (44%) — граждане в возрасте от 18 до 45 лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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