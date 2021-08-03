Ростовская область с 4 августа вводит жёсткие коронавирусные ограничения

Уже с завтрашнего дня для посещения ряда организаций и учреждений в Ростовской области потребуется предъявить сертификат о вакцинации, результат ПЦР-теста либо документ о перенесённом за последние полгода коронавирусе. Соответствующий документ за подписью губернатора Василия Голубева опубликован на официальном портале правительства региона.

В перечень учреждений, где потребуется один из трёх перечисленных документов, вошли МФЦ, расчётно-кассовые центры, почтовые отделения и некоторые другие службы и госучреждения. При отсутствии необходимых бумаг государственные и муниципальные услуги можно будет получить только дистанционно, предупреждают власти региона.

Кроме того, любой из перечисленных документов придётся предъявить на входе в спортзал, для обслуживания при посещении объектов общепита, причём даже на летних верандах.