В Москве водитель BMW сбил двух перебегавших дорогу детей
С несовершеннолетними был мужчина. Он успел вовремя остановиться перед машиной.
В Москве водитель BMW сбил двух перебегавших дорогу детей. Видео © Дептранс Москвы
Автомобиль сбил двоих детей на Дмитровском шоссе в Москве. Восьмилетний мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
"В результате наезда легкового автомобиля BMW пострадал один ребёнок, водитель не скрывался и находится на месте происшествия. С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" мальчика доставили в медучреждение", — уточнили в управлении.
Инцидент произошёл, когда мужчина с двумя детьми перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. Взрослый успел остановиться перед ехавшим автомобилем, а несовершеннолетние попытались проскочить.
Напомним, резонансное ДТП произошло в Москве 16 июля. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя студентка, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии (четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске) получила ушибы и лёгкое сотрясение. Студентке грозит до семи лет лишения свободы.
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