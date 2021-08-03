В Москве водитель BMW сбил двух перебегавших дорогу детей. Видео © Дептранс Москвы

Автомобиль сбил двоих детей на Дмитровском шоссе в Москве. Восьмилетний мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

"В результате наезда легкового автомобиля BMW пострадал один ребёнок, водитель не скрывался и находится на месте происшествия. С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" мальчика доставили в медучреждение", — уточнили в управлении.

Инцидент произошёл, когда мужчина с двумя детьми перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. Взрослый успел остановиться перед ехавшим автомобилем, а несовершеннолетние попытались проскочить.