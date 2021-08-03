Зеленский переименовал День защитников Украины
В Незалежной уверены, что новое название будет способствовать надлежащему чествованию воинов обоих полов.
Фото © Сайт Офиса президента Украины Владимира Зеленского
Президент Незалежной Владимир Зеленский подписал закон о новом названии Дня защитников Украины, который отмечается в стране 14 октября. Теперь праздник будет называться День защитников и защитниц.
"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.
Напомним, что День защитников Украины был утверждён пятым президентом страны Петром Порошенко в 2014 году. Одновременно с этим был отменён указ от 2009 года, согласно которому 23 февраля в Незалежной отмечался День защитника Отечества.
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