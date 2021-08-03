Зеленский переименовал День защитников Украины

Президент Незалежной Владимир Зеленский подписал закон о новом названии Дня защитников Украины, который отмечается в стране 14 октября. Теперь праздник будет называться День защитников и защитниц.

"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.