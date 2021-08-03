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Зеленский переименовал День защитников Украины

В Незалежной уверены, что новое название будет способствовать надлежащему чествованию воинов обоих полов.

3 августа, 13:56
<p>Фото © Сайт <a href="https://www.president.gov.ua/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офиса президента Украины Владимира Зеленского</a></p>

Фото © Сайт Офиса президента Украины Владимира Зеленского

Президент Незалежной Владимир Зеленский подписал закон о новом названии Дня защитников Украины, который отмечается в стране 14 октября. Теперь праздник будет называться День защитников и защитниц.

"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.

Зеленский планирует отметить День независимости грандиозным парадом "в Одессе и на Украине"

Зеленский планирует отметить День независимости грандиозным парадом "в Одессе и на Украине"

Напомним, что День защитников Украины был утверждён пятым президентом страны Петром Порошенко в 2014 году. Одновременно с этим был отменён указ от 2009 года, согласно которому 23 февраля в Незалежной отмечался День защитника Отечества.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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