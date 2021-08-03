Сборная России на Олимпиаде в Токио продолжает радовать своих поклонников целым рядом важных побед. Пусть очередной день принёс их не в самом большом количестве, но это не делает их менее желанными или приятными.

Золото Мусы Евлоева

На турнире борцов наша страна вправе рассчитывать не на одну золотую медаль. Однако главное было начать их завоёвывать. Первым здесь стал Муса Евлоев, который был лучшим в весовой категории до 97 кг. В финале он смог побороть Артура Алексаняна из Армении, который вышел на татами с серьёзной травмой.

Очередная медаль Нагорного

Гимнаст Никита Нагорный может смело заносить себе в актив Олимпиаду в Токио, с которой он привезёт домой сразу три медали. К золоту в командном многоборье и бронзе в личном он добавил ещё одно третье место в упражнениях на перекладине. При этом выступал Нагорный с некоторыми проблемами со здоровьем.

"Были проблемы со здоровьем после многоборья. Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Температура скакала туда-сюда", — рассказал Нагорный журналистам.

Обиднее всего должно быть Тимуру Наниеву. Наш тяжелоатлет был как никогда близок к бронзовой медали Олимпиады в Токио, о которой уже начали трубить СМИ и телеграм-каналы. Однако затем своё слово сказал латыш Артурс Плесниекс, который и забрал бронзовую медаль.

Полуфиналы в волейболе и водном поло

Сохраняются надежды и на медали в игровых видах спорта. Мужская волейбольная сборная на всех порах мчится к наградам, не замечая соперников. В 1/4 финала нашей команде пришлось местами понервничать в игре с Канадой. Тем не менее итоговые 3:0 приятно поднимают настроение. В полуфинале нас ждёт Бразилия. Почему бы не вспомнить финал Лондона-2012.

В ту же стадию отправляется и женская сборная России по водному поло, которая в напряжённом матче переиграла команду Австралии 9:8. За право сыграть в решающем матче наша сборная поборется с командой США.

"Впереди у нас два финала: первый — с Америкой, второй… Что греха таить, второй будет намного важнее первого. Это не значит, что матч с США мы рассматриваем как подготовку к игре за бронзу. Ни в коем случае! Постараемся "зацепить" американок. Если получится, это будет фантастика!" — отметил старший тренер сборной Андрей Белофастов.

Финалы в боксе и синхронном плавании

Решили не соглашаться на бронзу наши боксёры. Муслим Гаджимагомедов пока идёт ровно и уверенно по олимпийскому турниру и не собирается останавливаться в финале, куда он мощно пробился, одолев новозеландца Ньику. Решающий бой за золото ждёт и Альберта Батыргазиева.

Разумеется, в синхронном плавании ничего другого от наших девушек, кроме победы, ждать никто не намерен. Вот и в технической программе в предварительных стартах Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина были абсолютно лучшими.

Травма дня

Главное расстройство дня — травма Сергея Шубенкова. Один из десяти наших легкоатлетов, которого пустили на Олимпиаду, не смог выйти на старт квалификации из-за травмы. При этом повреждение у нашего бегуна было ещё до вылета в Токио. В итоге Россия без медали в забеге на 110 метров с барьерами, которую так сильно ждали.

Отметим также и выступления Евгения Кузнецова и Давида Белявского. Прыгун в воду достойно смотрелся в финале, но занял лишь пятое место, а гимнаст и капитан нашей команды занял такое же место в соревнованиях на параллельных брусьях.

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