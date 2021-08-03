Штангист Наниев занял четвёртое место на Олимпиаде в Токио
В толчке 26-летний спортсмен успешно провёл только одну попытку из трёх.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвёртое место на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 109 кг.
В сумме двух движений (в рывке и толчке) он поднял 409 кг (188+221). При этом во втором упражнении россиянин успешно провёл только одну попытку из трёх.
Золото выиграл Акбар Джураев из Узбекистана, в итоге подняв 430 кг (193+237). В толчке и общей сумме он побил олимпийский рекорд.
Серебро досталось армянскому штангисту Симону Мартиросяну (в сумме 423 кг). Бронзу завоевал Артурс Плесниекс из Латвии (410 кг).
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