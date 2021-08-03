Штангист Наниев занял четвёртое место на Олимпиаде в Токио

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвёртое место на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 109 кг.

В сумме двух движений (в рывке и толчке) он поднял 409 кг (188+221). При этом во втором упражнении россиянин успешно провёл только одну попытку из трёх.