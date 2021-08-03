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Штангист Наниев занял четвёртое место на Олимпиаде в Токио

В толчке 26-летний спортсмен успешно провёл только одну попытку из трёх.

3 августа, 12:52
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвёртое место на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 109 кг.

В сумме двух движений (в рывке и толчке) он поднял 409 кг (188+221). При этом во втором упражнении россиянин успешно провёл только одну попытку из трёх.

Золото выиграл Акбар Джураев из Узбекистана, в итоге подняв 430 кг (193+237). В толчке и общей сумме он побил олимпийский рекорд.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Серебро досталось армянскому штангисту Симону Мартиросяну (в сумме 423 кг). Бронзу завоевал Артурс Плесниекс из Латвии (410 кг).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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