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Синхронистки Колесниченко и Ромашина вышли в финал Олимпиады с лучшим результатом

Медали в соревнованиях дуэтов на Играх в японской столице будут разыграны в среду, 4 августа.

3 августа, 12:20
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли техническую программу в квалификации на Олимпиаде в Токио. За своё выступление они получили 97,1079 балла.

Вторыми стали китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (95,5499). На третьей позиции — представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (93,8620).

По сумме выступлений на стадии квалификации в произвольной и технической программах россиянки вышли в финал с лучшим результатом (195,0079 балла). На втором месте китаянки (191,7832), на третьем — представительницы Украины (188,7953).

Олимпийские медали в соревнованиях по синхронному плаванию у дуэтов будут разыграны в среду, 4 августа, когда спортсменки вновь представят произвольную программу. При определении победительниц и призёрок будут учитываться квалификационные результаты в технической программе.

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Ромашина является самой титулованной спортсменкой в составе нынешней олимпийской сборной России. В её активе пять золотых медалей на Играх.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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