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Как до перехода выглядела первая трансгендерная штангистка Лорел Хаббард, попавшая на Олимпиаду

Застенчивый юноша, мечтавший о спортивных достижениях, но не в мужском теле.

3 августа, 12:11

Фото © YouTube / CBS This Morning

В этом году на Олимпиаде в Токио впервые в истории выступила трансгендерная женщина, 43-летняя штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Хотя некоторые её соперницы были возмущены и опасались, что Лорел возьмёт все призы, просто потому что была мужчиной, все её попытки оказались неудачными. Спортсменка не смогла взять ни один запланированный вес.

Фото © YouTube / CBS This Morning

Фото © YouTube / CBS This Morning

При этом в юности Лорел была весьма перспективной спортсменкой. Точнее, спортсменом по имени Гэвин. Парень был крайне застенчивым, но в спорте показывал успехи, а попасть на Олимпиаду было его мечтой, пишет Daily Mail. Впрочем, даже его школьных достижений в тяжёлой атлетике не хватало для того, чтобы попасть в национальную сборную. Капитанство школьной команды стало его максимумом.

Фото © Twitter / Iron Heaver / Фото © Samoa Observer

Фото © Twitter / Iron Heaver / Фото © Samoa Observer

В итоге Гэвин забросил штангу на 16 лет и вернулся к спорту только в 2017 году, когда стал Лорел. Переход произошёл в 2012 году, когда Гэвину исполнилось 35 лет. Лорел говорит, что никогда не чувствовала себя мужчиной, поэтому ей было крайне тяжело вписаться в мир, полный стереотипов, и вести себя, как того требуют от мужчин. Зато, став женщиной, Лорел сразу начала достигать успехов в спорте, получив две серебряные медали на чемпионате мира в Калифорнии и золото на соревнованиях в Самоа.

Фото © 1news

Фото © 1news

Своё поражение на Олимпиаде Лорел объясняет тем, что перегорела. Причиной стали слишком сильные эмоции от участия в Играх. Всё-таки мечта, к которой спортсменка шла всю жизнь.

15 невероятных фото олимпийцев, которые заставят по-новому взглянуть на возможности нашего тела

15 невероятных фото олимпийцев, которые заставят по-новому взглянуть на возможности нашего тела

Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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