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Фанатов расстроили фото из чужого Instagram, где они увидели, как располнел Данила Козловский

Лауреат "Золотого орла" и "Ники" и покоритель женских сердец предстал перед зрителями не в том виде, на который они рассчитывали.

3 августа, 09:59
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Фото © Instagram / mvitorgan

Максим Виторган поделился в "Инстаграме" снимками, на которых позировал в обществе режиссёра Ивана Твердовского и секс-символа российского кинематографа — 36-летнего Данилы Козловского. Запись артист сопроводил хештегом #СнимаетсяКино.

Фото © Instagram / mvitorgan

Фото © Instagram / mvitorgan

Подписчики Максима отметили его яркую спортивную форму и подтянутый вид, оставив под постом комплименты. Однако основное внимание было сосредоточено на Даниле Козловском. Пользователи рассмотрели, что их любимчик якобы набрал лишние килограммы, и не смогли ему этого простить. Они решили, что актёр из-за этого растерял весь свой шарм, превратившись в обычного парня.

Данила отъелся так(



we.are.not.familiar

Виторган — красавец, а Козловский??? Что с ним?

molodtsova985

Фото © Instagram / mvitorgan

Фото © Instagram / mvitorgan

Лучше бы я Козловского таким не видела ☹️

grats.elena

Козловский как отъелся, так стал похож на обычного среднестатистического мужичка средних лет


nataliya5814

Фото © Instagram / danilakozlovsky

Фото © Instagram / danilakozlovsky

Однако у Данилы нашлись и свои защитники. Преданные поклонники писали, что артист мог набрать вес для роли или просто неудачно встать перед камерой. А пока фанаты обсуждают внешность звезды, Козловский готовится снять семейное кино по мотивам русской классики. Рабочее название проекта — "Тру рашен романс".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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