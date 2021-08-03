Фанатов расстроили фото из чужого Instagram, где они увидели, как располнел Данила Козловский

Максим Виторган поделился в "Инстаграме" снимками, на которых позировал в обществе режиссёра Ивана Твердовского и секс-символа российского кинематографа — 36-летнего Данилы Козловского. Запись артист сопроводил хештегом #СнимаетсяКино.

Фото © Instagram / mvitorgan

Подписчики Максима отметили его яркую спортивную форму и подтянутый вид, оставив под постом комплименты. Однако основное внимание было сосредоточено на Даниле Козловском. Пользователи рассмотрели, что их любимчик якобы набрал лишние килограммы, и не смогли ему этого простить. Они решили, что актёр из-за этого растерял весь свой шарм, превратившись в обычного парня.

Данила отъелся так(



we.are.not.familiar

Виторган — красавец, а Козловский??? Что с ним? molodtsova985

Фото © Instagram / mvitorgan

Лучше бы я Козловского таким не видела ☹️ grats.elena

Козловский как отъелся, так стал похож на обычного среднестатистического мужичка средних лет

nataliya5814

Фото © Instagram / danilakozlovsky