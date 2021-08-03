Фанатов расстроили фото из чужого Instagram, где они увидели, как располнел Данила Козловский
Лауреат "Золотого орла" и "Ники" и покоритель женских сердец предстал перед зрителями не в том виде, на который они рассчитывали.
Максим Виторган поделился в "Инстаграме" снимками, на которых позировал в обществе режиссёра Ивана Твердовского и секс-символа российского кинематографа — 36-летнего Данилы Козловского. Запись артист сопроводил хештегом #СнимаетсяКино.
Подписчики Максима отметили его яркую спортивную форму и подтянутый вид, оставив под постом комплименты. Однако основное внимание было сосредоточено на Даниле Козловском. Пользователи рассмотрели, что их любимчик якобы набрал лишние килограммы, и не смогли ему этого простить. Они решили, что актёр из-за этого растерял весь свой шарм, превратившись в обычного парня.
Данила отъелся так(
Виторган — красавец, а Козловский??? Что с ним?
Лучше бы я Козловского таким не видела ☹️
Козловский как отъелся, так стал похож на обычного среднестатистического мужичка средних лет
Фото © Instagram / danilakozlovsky
Однако у Данилы нашлись и свои защитники. Преданные поклонники писали, что артист мог набрать вес для роли или просто неудачно встать перед камерой. А пока фанаты обсуждают внешность звезды, Козловский готовится снять семейное кино по мотивам русской классики. Рабочее название проекта — "Тру рашен романс".
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