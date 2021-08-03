Зрители увидели ужасный макияж Собчак в новом выпуске и не поняли, кто с ней мог сотворить такое

Экс-ведущая "Дома-2" не боится экспериментировать и примерять на себя новые образы, но в этот раз пользователи её внешний вид не оценили.