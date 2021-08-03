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Зрители увидели ужасный макияж Собчак в новом выпуске и не поняли, кто с ней мог сотворить такое

Экс-ведущая "Дома-2" не боится экспериментировать и примерять на себя новые образы, но в этот раз пользователи её внешний вид не оценили.

3 августа, 08:13

Скриншот © YouTube / Осторожно: Собчак

На ютуб-канале Ксении Собчак вышло интервью с экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой, в рамках которого также оказалась рекламная вставка, особенно привлёкшая внимание зрителей. Пока ведущая обсуждала проект своего дома, пользователи пристально смотрели на то, как она накрашена.

Видео © YouTube / Осторожно: Собчак

Супруга режиссёра Константина Богомолова предстала перед камерой с контрастным макияжем: вишнёвой помадой и густо подведёнными глазами. Юзеры обратили внимание на не очень ровные стрелки экс-ведущей "Дома-2", неудачный бежевый контур и предположили, что Ксении мог отомстить визажист.

Скриншот © YouTube / Осторожно: Собчак

Скриншот © YouTube / Осторожно: Собчак

У неё же в последнее время всегда такие хорошие макияжи и образы были, а тут, видимо, что-то пошло не так

Elmira Strelsova

Возможно, отомстил. Раньше она орала на визажистов. Мне разок в году 2007-м её визажист попался, закатил глаза и сказал, что характер <...>, конечно. <...> Самое комичное: "Видите, как я выгляжу! Слежу за собой!" — и этот макияж

Helena Andreevna

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Однако часть зрителей посчитали, что автором не совсем удачного макияжа выступила сама Ксения, так как мастер не мог бы позволить себе такой непрофессионализм.

Что значит "отомстил"? Она что, себя в зеркало не видит? Могла бы пойти смыть

Anastasia Sigalov(A)

Бежевый контур и ужасные стрелки только самой можно так нафигачить

Любовь Волина

При этом недавно Ксения отмечала, что её сотрудники отправились отдыхать. "У нашей команды сейчас отпуск — мои разъехались кто куда и теперь в общем чате батлятся, у кого круче отдых))", — написала ведущая в "Инстаграме".

Губы Айзы раздулись до жутких размеров после очередной процедуры, и фанаты умоляют её остановиться

Губы Айзы раздулись до жутких размеров после очередной процедуры, и фанаты умоляют её остановиться

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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