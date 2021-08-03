43-летняя Толкалина порезвилась на пляже в пикантном виде, перед которым не устоит ни один турист
Артистка способна вскружить голову любому парню, несмотря на то что разменяла уже пятый десяток.
43-летняя Любовь Толкалина — одна из звёздных обладательниц роскошной фигуры, которую она не устаёт демонстрировать подписчикам в "Инстаграме". Артистка поделилась кадрами с отдыха, на которых предстала в чёрном купальнике с объёмными завязками по бокам.
На одном из фото звезда боевиков "Антикиллер" и "Побег" позировала в широкополой шляпе, стоя под зонтиком и ослепительно улыбаясь. На другом — резвилась в волнах. Также она сделала кадр на фоне скал, подняв вверх руки и показав свои формы во всей красе.
Фанаты благосклонно отнеслись к откровенным фото своей любимицы, отметив, что Любовь заряжает их позитивом. А некоторые настолько вдохновились съёмкой, что назвали артистку идеальной женщиной.
Очень привлекательная, стройная и классная!! И купальник тоже супер!!!!
Вы идеальная женщина!🔥
Так позитивна и прекрасна❤️❤️❤️
Любовь Толкалина не единожды признавалась в своей страсти к воде. По словам звезды, она с семи лет занималась синхронным плаванием, сейчас участвует в семинарах по фридайвингу и мечтает снять видео с танцем в стиле Vogue под водой. Кроме того, актриса не скрывает, что любит показывать своё полуобнажённое тело и плавать без одежды. "Я люблю плавать обнажённой на рассвете. Кто пробовал, тот знает", — написала она.
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