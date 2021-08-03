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43-летняя Толкалина порезвилась на пляже в пикантном виде, перед которым не устоит ни один турист

Артистка способна вскружить голову любому парню, несмотря на то что разменяла уже пятый десяток.

3 августа, 06:50

Фото © Instagram / tolkalinaliuba / alexsivkov

43-летняя Любовь Толкалина — одна из звёздных обладательниц роскошной фигуры, которую она не устаёт демонстрировать подписчикам в "Инстаграме". Артистка поделилась кадрами с отдыха, на которых предстала в чёрном купальнике с объёмными завязками по бокам.

Фото © Instagram / tolkalinaliuba / alexsivkov

Фото © Instagram / tolkalinaliuba / alexsivkov

На одном из фото звезда боевиков "Антикиллер" и "Побег" позировала в широкополой шляпе, стоя под зонтиком и ослепительно улыбаясь. На другом — резвилась в волнах. Также она сделала кадр на фоне скал, подняв вверх руки и показав свои формы во всей красе.

Фото © Instagram / tolkalinaliuba / alexsivkov

Фото © Instagram / tolkalinaliuba / alexsivkov

Фанаты благосклонно отнеслись к откровенным фото своей любимицы, отметив, что Любовь заряжает их позитивом. А некоторые настолько вдохновились съёмкой, что назвали артистку идеальной женщиной.

Очень привлекательная, стройная и классная!! И купальник тоже супер!!!!


Annazav04

Фото © Instagram / tolkalinaliuba / alexsivkov

Фото © Instagram / tolkalinaliuba / alexsivkov

Вы идеальная женщина!🔥

Vshatashvili

Так позитивна и прекрасна❤️❤️❤️

Nastene1904

Любовь Толкалина не единожды признавалась в своей страсти к воде. По словам звезды, она с семи лет занималась синхронным плаванием, сейчас участвует в семинарах по фридайвингу и мечтает снять видео с танцем в стиле Vogue под водой. Кроме того, актриса не скрывает, что любит показывать своё полуобнажённое тело и плавать без одежды. "Я люблю плавать обнажённой на рассвете. Кто пробовал, тот знает", — написала она.

Губы Айзы раздулись до жутких размеров после очередной процедуры, и фанаты умоляют её остановиться

Губы Айзы раздулись до жутких размеров после очередной процедуры, и фанаты умоляют её остановиться

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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