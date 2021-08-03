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Парень попался на измене из-за своего же фото, на котором хвастался, как он умеет готовить

26-летняя тиктокерша поймала своего парня на измене, и всё благодаря своей внимательности. Один момент на фотографии парня сдал его с потрохами.

3 августа, 10:18
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Кадры из видео © TikTok / kayla_paeth

Кайлу Паэт сложно назвать популярным тиктокером, но недавняя находка подарила ей заслуженную минуту славы. Девушка показала, как легко она разоблачила своего парня-изменщика. Для этого ей понадобилось лишь внимательно посмотреть на снимок, который растяпа сам ей прислал.

Нужно стараться лучше, дорогой мой

kayla_paeth

Кадры из видео © TikTok / kayla_paeth

Всё внимание — на стеклянный кухонный фартук над плитой. В отражении можно заметить женские руки. Все признаки это доказывают: белые наращённые ногти, браслеты, розовые часы и кольцо. Конечно, о том, что он в компании девушки, парень не рассказал. Почему он решил сохранить это в тайне — очевидно.

Можно предположить, что это могут быть руки мамы или сестры, но это точно не так: парень и его семья — афроамериканцы, а рука на фото подозрительно бледная.

Кадры из видео © TikTok / kayla_paeth

Кадры из видео © TikTok / kayla_paeth

Стоило kayla_paeth опубликовать ролик, он тут же стал вирусным. Всего за сутки его посмотрело больше 700 тысяч человек. В комментариях пользовательницы соцсети стали убеждать Кайлу бросить изменщика, а заодно и предупредить девушку на фото — должно быть, она и не подозревает, с кем связалась.

Пожалуйста, сообщи этой девушке. Я бы была раздавлена, если бы я готовила с парнем, а он отправил это кому-то другому

highxjess

Доказательство уже в том, что он готовит ужин в десятом часу!

lizwizdom

Девушка поймала изменщика на одной простой детали, когда он отправил фото, как смотрит Олимпиаду

Девушка поймала изменщика на одной простой детали, когда он отправил фото, как смотрит Олимпиаду

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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