Парень попался на измене из-за своего же фото, на котором хвастался, как он умеет готовить
26-летняя тиктокерша поймала своего парня на измене, и всё благодаря своей внимательности. Один момент на фотографии парня сдал его с потрохами.
Кайлу Паэт сложно назвать популярным тиктокером, но недавняя находка подарила ей заслуженную минуту славы. Девушка показала, как легко она разоблачила своего парня-изменщика. Для этого ей понадобилось лишь внимательно посмотреть на снимок, который растяпа сам ей прислал.
Нужно стараться лучше, дорогой мой
Всё внимание — на стеклянный кухонный фартук над плитой. В отражении можно заметить женские руки. Все признаки это доказывают: белые наращённые ногти, браслеты, розовые часы и кольцо. Конечно, о том, что он в компании девушки, парень не рассказал. Почему он решил сохранить это в тайне — очевидно.
Можно предположить, что это могут быть руки мамы или сестры, но это точно не так: парень и его семья — афроамериканцы, а рука на фото подозрительно бледная.
Стоило kayla_paeth опубликовать ролик, он тут же стал вирусным. Всего за сутки его посмотрело больше 700 тысяч человек. В комментариях пользовательницы соцсети стали убеждать Кайлу бросить изменщика, а заодно и предупредить девушку на фото — должно быть, она и не подозревает, с кем связалась.
Пожалуйста, сообщи этой девушке. Я бы была раздавлена, если бы я готовила с парнем, а он отправил это кому-то другому
Доказательство уже в том, что он готовит ужин в десятом часу!
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