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Девушка поймала изменщика на одной простой детали, когда он отправил фото, как смотрит Олимпиаду

Чтобы поймать партнёра на измене, совсем не обязательно заказывать частного сыщика и устанавливать слежку за ненаглядным. Иногда достаточно просто внимательно присмотреться.

29 июля, 07:45

Кадры из видео © TikTok / callhermeganmarie

Пользовательница TikTok callhermeganmarie показала всем девушкам, что такое настоящая работа сыщика. Когда она отдыхала дома в одиночестве, то решила поинтересоваться у своего парня, чем он занимается. Уже скоро девушка получила в ответ фотографию телевизора с включёнными на нём Олимпийскими играми и сообщение: "Смотрим с ребятами Олимпиаду, увидимся завтра". Вот только пара моментов на снимке выдала изменника с потрохами.

Кадры из видео © TikTok / callhermeganmarie

Стоило Меган приблизить снимок, как в отражении зеркала она заметила весьма занимательные детали: на столе стоял бокал красного вина, а на диване сидел лишь один человек с подозрительно гладкими ногами. На компанию друзей точно не похоже.

Да и интерьер дома не был похож на мужской — им явно занималась особа с тонким вкусом. Callhermeganmarie знала: у её парня таких друзей точно нет

Кадры из видео © TikTok / callhermeganmarie

Кадры из видео © TikTok / callhermeganmarie

Когда Меган всё поняла, она тут же устроила парню скандал и решила рассказать о своём успехе сыщика в TikTok. Когда девушка поделилась снимком, пост тут же стал вирусным — за пару дней больше 3,3 млн просмотров, пишет Mirror. Пользовательницы соцсети в восторге. В комментариях они поддерживают автора видео и утешают: бросить изменника — самое правильное решение.

Какой замечательный день, чтобы бросить этого мерзавца!

radioteenidol

Я уже слышу все оправдания, которые он тебе попытается рассказать. Не сдавайся, сестрёнка!

jadetunchy

Подруга, я его уже ненавижу!

divestpilled

Парень отправил своей девушке фото из отеля, но функция iPhone выдала изменщика с головой

Парень отправил своей девушке фото из отеля, но функция iPhone выдала изменщика с головой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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