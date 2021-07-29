Девушка поймала изменщика на одной простой детали, когда он отправил фото, как смотрит Олимпиаду
Чтобы поймать партнёра на измене, совсем не обязательно заказывать частного сыщика и устанавливать слежку за ненаглядным. Иногда достаточно просто внимательно присмотреться.
Пользовательница TikTok callhermeganmarie показала всем девушкам, что такое настоящая работа сыщика. Когда она отдыхала дома в одиночестве, то решила поинтересоваться у своего парня, чем он занимается. Уже скоро девушка получила в ответ фотографию телевизора с включёнными на нём Олимпийскими играми и сообщение: "Смотрим с ребятами Олимпиаду, увидимся завтра". Вот только пара моментов на снимке выдала изменника с потрохами.
Стоило Меган приблизить снимок, как в отражении зеркала она заметила весьма занимательные детали: на столе стоял бокал красного вина, а на диване сидел лишь один человек с подозрительно гладкими ногами. На компанию друзей точно не похоже.
Да и интерьер дома не был похож на мужской — им явно занималась особа с тонким вкусом. Callhermeganmarie знала: у её парня таких друзей точно нет
Когда Меган всё поняла, она тут же устроила парню скандал и решила рассказать о своём успехе сыщика в TikTok. Когда девушка поделилась снимком, пост тут же стал вирусным — за пару дней больше 3,3 млн просмотров, пишет Mirror. Пользовательницы соцсети в восторге. В комментариях они поддерживают автора видео и утешают: бросить изменника — самое правильное решение.
Какой замечательный день, чтобы бросить этого мерзавца!
Я уже слышу все оправдания, которые он тебе попытается рассказать. Не сдавайся, сестрёнка!
Подруга, я его уже ненавижу!
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