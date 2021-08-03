Два выпускника института МВД в Уфе сбежали, чтобы не возвращаться в Афганистан

Два выпускника Уфимского института МВД, которые приехали на учёбу из Афганистана, сбежали, чтобы не возвращаться на родину. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, Мир Фазлуддин Ансари и Койар Тойбалла сейчас разыскиваются.

По его словам, в Уфимском институте МВД на факультете подготовки следователей с 2015 года обучалось 16 курсантов из Афганистана. 31 июля у них должен был состояться выпускной, после которого всех ожидало возвращение на родину. Однако перспектива попасть из России сразу на войну большинство студентов не прельщала. 30 июля 22-летний курсант Койар Тойбалла обратился в МВД с просьбой предоставить ему временное убежище, а 31 июля он не вернулся с увольнения. На выпускном иностранец не появился, на звонки отвечать перестал.

Второй афганец пропал 1 августа. 31 июля после выпускного студентов отвезли в аэропорт, но 26-летний Мир Фазлуддин Ансари пожаловался на плохое самочувствие и был снят с рейса Уфа – Дубай – Кабул. С симптомами почечной недостаточности и подозрением на аппендицит его доставили в ГКБ № 8 Уфы. У Ансари обнаружили поражение лёгких 10% и госпитализировали с диагнозом "ковид". На следующий день в районе восьми утра пациент сбежал из больницы. Сейчас Тойбаллу и Ансари разыскивают.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. В ходе ожесточённых боев между правительственными войсками и боевиками "Талибана"* за последние дни в стране погибли десятки человек. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года, но Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане.