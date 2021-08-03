Пушков сравнил заявление Зеленского о Крыме с его "пьяной" пародией в шоу "Квартала-95"

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не был российским и скоро вернётся в состав Незалежной, напоминают его "пьяное" выступление в шоу студии "Квартал-95". Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков опубликовал отрывок из пародии Зеленского-юмориста, в котором он изображает президента Украины и обещает народу "вернуть Крым".

"Я, конечно, слабо в это верю. Но, как президент, я должен вселять в вас доверие, веру в завтрашний день и всякую чушь", — говорит Зеленский в образе нетрезвого главы государства.

Сенатор Пушков считает, что недавнее обращение президента Украины такое же смешное, как и эта пародия.

"Что же касается любви Украины к Крыму, то лучше о ней спросить его жителей: они прекрасно видели, что из Крыма всё выкачивали и ничего в него не вкладывали. Более того, в Киеве сильно не любили его за пророссийские настроения и русское начало", — добавил сенатор.