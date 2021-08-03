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Пушков сравнил заявление Зеленского о Крыме с его "пьяной" пародией в шоу "Квартала-95"

Сенатор отметил, что в Киеве сильно не любили Крым за пророссийские настроения и "русское начало".

3 августа, 14:11
<p>Алексей Пушков. Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/news/125499/?hl=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</a></p>

Алексей Пушков. Фото © Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не был российским и скоро вернётся в состав Незалежной, напоминают его "пьяное" выступление в шоу студии "Квартал-95". Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков опубликовал отрывок из пародии Зеленского-юмориста, в котором он изображает президента Украины и обещает народу "вернуть Крым".

"Я, конечно, слабо в это верю. Но, как президент, я должен вселять в вас доверие, веру в завтрашний день и всякую чушь", говорит Зеленский в образе нетрезвого главы государства.

Сенатор Пушков считает, что недавнее обращение президента Украины такое же смешное, как и эта пародия.

"Что же касается любви Украины к Крыму, то лучше о ней спросить его жителей: они прекрасно видели, что из Крыма всё выкачивали и ничего в него не вкладывали. Более того, в Киеве сильно не любили его за пророссийские настроения и русское начало", — добавил сенатор.

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Напомним, Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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