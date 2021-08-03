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"Клоунам обычно платят деньги": Политолог назвал игрой на публику заявления Зеленского о Крыме

По мнению Павла Данилина, украинские власти живут в своём мире и совершенно оторваны от реальности.

3 августа, 12:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым не будет российским, — это игра на публику, которая не имеет ничего общего с реальностью, сказал Лайфу директор центра политического анализа Павел Данилин.

"Я считаю, что клоунам обычно платят деньги за выступления. Не знаю, кто платит Зеленскому за его клоунаду. Стыд глаза не выест, за деньги Зеленский готов на всё что угодно. Я думаю, что если ему пообещать много денег, то он и родную мать предаст", — заявил он.

Данилин добавил, что украинские власти живут в своём мире: пытаются запретить русский язык, при этом говорят по-русски, пишут, что Крым принадлежит Незалежной, а Крымский мост построил Киев.

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Ранее Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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