Цены на бензин Аи-92 вновь достигли исторического максимума на бирже

Биржевые территориальные индексы бензина марки Аи-92 и сжиженных углеводородных газов (СУГ) вновь обновили свои максимальные значения. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по итогам торгов 3 августа.

Так, стоимость тонны бензина Аи-92 выросла за день на 0,3% — до 57,602 тысячи рублей. Предыдущий рекорд был побит 22 июля, и тогда тот же объём этого топлива стоил 55,597 тысячи. Биржевая стоимость СУГ увеличилась на 1,3% — до 43,399 тысячи рублей за тонну. До этого рекорд был зарегистрирован 28 июля, когда это топливо стоило 43,32 тысячи.

Что касается других видов топлива, Аи-95 подешевел на 0,2% — до 58,75 тысячи рублей за тонну, а дизельное топливо, напротив, подорожало на 0,2% — до 51,48 тысячи рублей за тонну.