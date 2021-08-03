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Ненависть и уход от людей: Физиономист "прочитал" лицо похитителя девочки из Бийска

Эксперт утверждает, что по одним глазам преступника видно, что в детстве это был недолюбленный ребёнок с очень расшатанной психикой.

3 августа, 12:12

Фото © Соцсети

Похититель 12-летней школьницы из Бийска — довольно замкнутый человек, склонный к противоправным действиям. Возможно, на его характер могло повлиять несчастливое детство. Всё это с лица подозреваемого "считал" физиономист Олег Воеводин. Эксперт рассказал Лайфу, какие ещё детали во внешности похитителя должны насторожить.

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"Мы видим, что он с раннего детства был обделён любовью. Если я правильно понимаю, то внеплановый, тот ребёнок, которого не хотели. С раннего детства психика была сильно расшатана. Видим, что веко закрыто слева с внешней стороны — это первый признак замыкания в себе и ухода от людей. Можно прочитать как "я ненавижу людей", рассказал эксперт.

Физиономист отметил, что глубоко посаженные глаза похитителя буквально говорят о том, что он всё больше уходит в себя и в какой-то момент становится заложником депрессии. Кроме того, Воеводин увидел в позе преступника классический признак склонности к нарушению закона, а также типичную черту убийцы — это особенное расположение подбородка и макушки, которые уходят в правую сторону.

"Уголки губ опускаются вниз, но линия между губ сохраняется прямой. У него внутренние терзания, когда изнутри раздирает, но при этом он остаётся внешне холодным и не показывает, что ему плохо. Классика людей, которые занимаются убийством: макушка здесь посредине, уходит в сторону правой руки, подбородок также в сторону правой руки. Это очень сильный показатель, что человек склонен к противоправным действиям", добавил специалист.

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Ранее Лайф сообщал, что в городе Бийске Алтайского края два дня искали пропавшую 12-летнюю девочку, но она сама вернулась домой. По данным СК, её удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут. Оказалось, что он выслеживал девочку целый месяц. Сама пострадавшая записала видео, на котором поблагодарила всех, кто помог её найти.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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