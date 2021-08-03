Ненависть и уход от людей: Физиономист "прочитал" лицо похитителя девочки из Бийска
Эксперт утверждает, что по одним глазам преступника видно, что в детстве это был недолюбленный ребёнок с очень расшатанной психикой.
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Похититель 12-летней школьницы из Бийска — довольно замкнутый человек, склонный к противоправным действиям. Возможно, на его характер могло повлиять несчастливое детство. Всё это с лица подозреваемого "считал" физиономист Олег Воеводин. Эксперт рассказал Лайфу, какие ещё детали во внешности похитителя должны насторожить.
"Мы видим, что он с раннего детства был обделён любовью. Если я правильно понимаю, то внеплановый, тот ребёнок, которого не хотели. С раннего детства психика была сильно расшатана. Видим, что веко закрыто слева с внешней стороны — это первый признак замыкания в себе и ухода от людей. Можно прочитать как "я ненавижу людей", — рассказал эксперт.
Физиономист отметил, что глубоко посаженные глаза похитителя буквально говорят о том, что он всё больше уходит в себя и в какой-то момент становится заложником депрессии. Кроме того, Воеводин увидел в позе преступника классический признак склонности к нарушению закона, а также типичную черту убийцы — это особенное расположение подбородка и макушки, которые уходят в правую сторону.
"Уголки губ опускаются вниз, но линия между губ сохраняется прямой. У него внутренние терзания, когда изнутри раздирает, но при этом он остаётся внешне холодным и не показывает, что ему плохо. Классика людей, которые занимаются убийством: макушка здесь посредине, уходит в сторону правой руки, подбородок также в сторону правой руки. Это очень сильный показатель, что человек склонен к противоправным действиям", — добавил специалист.
Ранее Лайф сообщал, что в городе Бийске Алтайского края два дня искали пропавшую 12-летнюю девочку, но она сама вернулась домой. По данным СК, её удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут. Оказалось, что он выслеживал девочку целый месяц. Сама пострадавшая записала видео, на котором поблагодарила всех, кто помог её найти.
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