Похититель 12-летней школьницы из Бийска — довольно замкнутый человек, склонный к противоправным действиям. Возможно, на его характер могло повлиять несчастливое детство. Всё это с лица подозреваемого "считал" физиономист Олег Воеводин. Эксперт рассказал Лайфу, какие ещё детали во внешности похитителя должны насторожить.

"Мы видим, что он с раннего детства был обделён любовью. Если я правильно понимаю, то внеплановый, тот ребёнок, которого не хотели. С раннего детства психика была сильно расшатана. Видим, что веко закрыто слева с внешней стороны — это первый признак замыкания в себе и ухода от людей. Можно прочитать как "я ненавижу людей", — рассказал эксперт.

Физиономист отметил, что глубоко посаженные глаза похитителя буквально говорят о том, что он всё больше уходит в себя и в какой-то момент становится заложником депрессии. Кроме того, Воеводин увидел в позе преступника классический признак склонности к нарушению закона, а также типичную черту убийцы — это особенное расположение подбородка и макушки, которые уходят в правую сторону.