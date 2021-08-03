НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Альянс патриотов Грузии" обратился к Путину с просьбой

Члены партии надеются при помощи совместных проектов построить открытые и доброжелательные отношения с Россией.

3 августа, 11:58
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Лидеры оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники попросили президента РФ Владимира Путина помочь урегулировать отношения между Москвой и Тбилиси. Об этом сообщила лидер политсилы Ирма Инашвили. Открытое письмо с обращением подписали 42 человека.

"Господин президент, мы обращаемся к Вам в надежде на Ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и Администрации Президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов", говорится в письме, опубликованном на официальной странице партии в "Фейсбуке".

Также авторы обращения отметили, что подобные меры помогут построить открытые и доброжелательные отношения между двумя странами на основе учёта интересов каждой из сторон. По словам Инашвили, учения НАТО в Грузии — это вызов России, который был брошен из-за "театра двух актёров — "Грузинской мечты" (правящей партии. — Прим. Лайфа) и "Национального движения" ("Единого национального движения", оппозиционной партии, основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. — Прим. Лайфа)".

Офис Зеленского по ошибке признал независимость Абхазии

Офис Зеленского по ошибке признал независимость Абхазии

Члены "Альянса патриотов Грузии" регулярно встречаются с российскими депутатами и государственными деятелями для урегулирования отношений. По мнению лидера партии, таким образом несколько раз они смогли не просто разрядить обстановку, но и, возможно, предотвратить войну.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что активность НАТО у границ России обязывает Москву принимать меры. Это то, о чём неоднократно говорили и президент, и министр обороны, и российские представители на самых различных уровнях, отметил представитель Кремля.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Грузии нашли мёртвой загадочно пропавшую гражданку Австралии

31 июля, 17:28

Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами

сегодня в 14:26

Скопинского маньяка арестовали на 10 суток за съёмки в ролике в поддержку КПРФ

сегодня в 19:02

NI назвал российский танк "Армата" убийцей, способным противостоять НАТО

сегодня в 19:45

В полиции США не подтвердили информацию о гибели полицейского при стрельбе у Пентагона

сегодня в 19:25

Новости партнеров

Layer 1