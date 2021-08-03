"Альянс патриотов Грузии" обратился к Путину с просьбой

Лидеры оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники попросили президента РФ Владимира Путина помочь урегулировать отношения между Москвой и Тбилиси. Об этом сообщила лидер политсилы Ирма Инашвили. Открытое письмо с обращением подписали 42 человека.

"Господин президент, мы обращаемся к Вам в надежде на Ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и Администрации Президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов", — говорится в письме, опубликованном на официальной странице партии в "Фейсбуке".

Также авторы обращения отметили, что подобные меры помогут построить открытые и доброжелательные отношения между двумя странами на основе учёта интересов каждой из сторон. По словам Инашвили, учения НАТО в Грузии — это вызов России, который был брошен из-за "театра двух актёров — "Грузинской мечты" (правящей партии. — Прим. Лайфа) и "Национального движения" ("Единого национального движения", оппозиционной партии, основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. — Прим. Лайфа)".

Члены "Альянса патриотов Грузии" регулярно встречаются с российскими депутатами и государственными деятелями для урегулирования отношений. По мнению лидера партии, таким образом несколько раз они смогли не просто разрядить обстановку, но и, возможно, предотвратить войну.