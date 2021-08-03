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Борис Джонсон провёл встречу с Тихановской в Лондоне

Глава британского кабмина заверил белорусскую оппозиционерку в поддержке гражданского общества в её стране.

3 августа, 11:49
<p>Фото © ТАСС / PA / Daniel Leal-Olivas / AP / Robert Bumsted</p>

Фото © ТАСС / PA / Daniel Leal-Olivas / AP / Robert Bumsted

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Лондоне. В ходе беседы, состоявшейся на Даунинг-стрит, он выразил поддержку "гражданскому обществу и демократии в Белоруссии".

"Мы явно на вашей стороне. Мы активно поддерживаем то, что вы делаете. Рад видеть вас", — приводит агентство Reuters слова главы британского кабмина.

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Напомним, ранее встречу с Тихановской провели и первые лица Госдепа США в лице замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и советника американского Госдепа Дерека Чолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен. А затем Тихановскую принял в Белом доме лично президент Джо Байден. Позже лидер белорусской оппозиции восторженно делилась подробностями встречи с президентом Байденом и рассказала, как политик за недолгую встречу успел накормить её печеньками из Белого дома. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала ироничный пост о "печеньках", сравнив это угощение с файлами cookie, предоставляющими доступ к данным пользователя в Сети.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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