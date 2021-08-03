"Людей тошнит от этой любви": Аксёнов жёстко ответил Зеленскому на слова об "украинском Крыме"
Он напомнил о блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий, потоках вранья и клеветы со стороны Киева в ответ на тираду лидера Незалежной.
Сергей Аксёнов. Фото © Facebook / Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров никогда не будет "русской территорией". Он не поверил в "любовь" Киева к региону, о которой поведал лидер Незалежной.
"Интервью Зеленского — жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят... Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы", — написал Аксёнов во "ВКонтакте".
Руководитель региона подчеркнул, что жителей полуострова "давно тошнит от этой любви". По его мнению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины и ему предстоит за них ответить. Аксёнов также призвал послать крымских рапанов лидеру Незалежной, поскольку "иногда лучше жевать, чем говорить". Он заключил, что Крым был, есть и будет российским.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.
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