Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров никогда не будет "русской территорией". Он не поверил в "любовь" Киева к региону, о которой поведал лидер Незалежной.

"Интервью Зеленского — жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят... Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы", — написал Аксёнов во "ВКонтакте".

Руководитель региона подчеркнул, что жителей полуострова "давно тошнит от этой любви". По его мнению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины и ему предстоит за них ответить. Аксёнов также призвал послать крымских рапанов лидеру Незалежной, поскольку "иногда лучше жевать, чем говорить". Он заключил, что Крым был, есть и будет российским.