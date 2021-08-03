Синоптик назвал причины смертоносного урагана в Тверской области

Мощные группы кучево-дождевых облаков, большие перепады температур и скоростей на атмосферном фронте стали причиной смертоносного урагана в Тверской области. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Шквалы в Тверской области... возникли во второй половине дня, когда перепады температур по разные стороны фронта достигают своего максимума — до 10–12 градусов. Большие градиенты, очень большие скорости и... образование мощных групп кучево-дождевых облаков — здесь зарождаются эти стихийные явления", — объяснил синоптик в беседе с RT.

Шувалов пояснил, что ночью этот фронт прошёл Московскую область. Согласно его прогнозу, 3 августа он принесёт в Нижегородскую область, юг Костромской области, запад Чувашии и Мордовии шквалы и грозы.