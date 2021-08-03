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Синоптик назвал причины смертоносного урагана в Тверской области

Из-за непогоды погибло три человека, ещё пять пострадали, включая детей, младшему из которых всего годик.

3 августа, 12:11
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Мощные группы кучево-дождевых облаков, большие перепады температур и скоростей на атмосферном фронте стали причиной смертоносного урагана в Тверской области. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Шквалы в Тверской области... возникли во второй половине дня, когда перепады температур по разные стороны фронта достигают своего максимума — до 10–12 градусов. Большие градиенты, очень большие скорости и... образование мощных групп кучево-дождевых облаков — здесь зарождаются эти стихийные явления", — объяснил синоптик в беседе с RT.

Шувалов пояснил, что ночью этот фронт прошёл Московскую область. Согласно его прогнозу, 3 августа он принесёт в Нижегородскую область, юг Костромской области, запад Чувашии и Мордовии шквалы и грозы.

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Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли во время урагана в Тверской области. Пять человек пострадали, включая детей, младшему из которых всего годик. Из-за прохождения грозового фронта на регион обрушился ветер с порывами до 25 м/с.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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