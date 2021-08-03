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"Скорее всего, не сыграет": Витория оценил состояние Промеса перед стартом "Спартака" в Лиге чемпионов

Голландский полузащитник получил травму в матче первого тура чемпионата России против казанского "Рубина".

3 августа, 14:00
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория заявил, что один из лидеров команды Квинси Промес, скорее всего, не сыграет в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.

Голландский полузащитник получил травму в матче первого тура чемпионата России против казанского "Рубина" (0:1) и был заменён на 70-й минуте. Во втором туре он не участвовал во встрече с самарскими "Крыльями Советов" (1:0).

"Промес, скорее всего, не сыграет с "Бенфикой". Павел Маслов всё ещё не в строю. Виктор Мозес и Георгий Джикия получили небольшие повреждения в прошлой игре, но, надеемся, они смогут помочь нам с "Бенфикой", отметил Витория.

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Первая игра с "Бенфикой" состоится в среду, 4 августа, на "Открытие Банк-арене" в Москве. Начало — в 21:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

"Матч будет сложным. Нам противостоит хороший и сильный соперник. Пожалуй, это самая сильная команда, которая могла нам достаться в этом раунде. "Спартак" рвётся в бой, полностью готов к матчу. Ребята полны желания и амбиций. Мы сделали всё, чтобы подготовиться к игре как можно лучше", — поделился тренер красно-белых.

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Если "Спартак" по сумме двух матчей победит "Бенфику", то примет участие в раунде плей-офф квалификации. На этой стадии его соперником будет сильнейший в паре ПСВ (Нидерланды) — "Митьюлланд" (Дания).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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