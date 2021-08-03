Учёный рассказал, как будет работать тест на клеточный иммунитет от ковида

Доклинические испытания теста на клеточный иммунитет против коронавируса сейчас находятся на стадии завершения. Об этом в интервью газете "Петербургский дневник" сообщил директор Института Пастера Арег Тотолян. Учёный отметил, что по результатам исследования можно будет делать вывод о необходимости вакцинации против коронавируса.

"Сама лабораторная часть уже завершена, результаты хорошие, и они позволяют переходить к этапу клинических испытаний. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим разрешение на их проведение, и, после того как мы пройдём обе фазы, у нас появится инструментарий для оценки клеточного иммунитета. В действительности по этому тесту будут отбираться те, кому надо проводить вакцинацию, и те, кто и так достаточно иммунизирован", — уточнил он.

Для пациента тестирование будет выглядеть как реакция Манту, только вместо туберкулина в организм будет вводиться другой антиген, который не существует в природе, — это гибридный белок, получаемый генно-инженерным путём.

"В его состав входят самые иммуногенные участки четырёх разных белков, которые есть в составе коронавируса. Вводится внутрикожно, предварительные результаты регистрируются через сутки, окончательные — через 72 часа. И через трое суток человек получает ответ — надо вакцинироваться или нет", — пояснил Арег Тотолян.