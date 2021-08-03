Центр "Вектор": Менее 1% россиян заболели ковидом после полного курса вакцинации

Все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в РФ, достаточно эффективно защищают полностью привитых пациентов. Так, согласно статистике из реестра Минздрава, менее 1% прошедших полный курс вакцинации заболели ковидом.

"На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории РФ, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "Гамковидвака" ("Спутник V"), 0,59% для "Эпиваккороны" и 0,27% для "Ковивака", — цитирует ТАСС сообщение центра "Вектор".

При этом доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для "Спутника V", 1,3% для "Эпиваккороны" и 0,93% для "Ковивака".