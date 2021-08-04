В России предложили ужесточить правила продажи медицинских масок
Один из важных пунктов — запрет на поставки средств защиты без прохождения токсикологических и технических испытаний.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
В Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство ликвидировать недостатки в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы и красную зону могут поставляться небезопасные маски. Соответствующее письмо они направили в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает РБК.
По данным Ассоциации РХБ-защиты (разрабатывает средства защиты в области хим- и биобезопасности), а также Ассоциации СИЗ (объединение 500 предприятий, производящих такие изделия), из-за существующих порядков регистрации некоторые предприятия выпускают маски и другую продукцию без надлежащих испытаний.
В связи с этим ассоциации попросили внести в законодательство пункт об обязательном наличии сертификата качества у средств защиты дыхания для больниц. Ещё один пункт: запретить поставки без прохождения токсикологических и технических испытаний. И, наконец, исключить маски и респираторы из списка изделий с упрощённой регистрацией.
Ранее Лайф писал, спасёт ли маска от заражения штаммом "дельта". Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов напомнил, что подхватить вирус можно и на улице, и в кафе, и в транспорте, поэтому носить индивидуальные средства защиты необходимо.
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