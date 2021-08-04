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В России предложили ужесточить правила продажи медицинских масок

Один из важных пунктов — запрет на поставки средств защиты без прохождения токсикологических и технических испытаний.

4 августа, 07:12
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

В Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство ликвидировать недостатки в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы и красную зону могут поставляться небезопасные маски. Соответствующее письмо они направили в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает РБК.

По данным Ассоциации РХБ-защиты (разрабатывает средства защиты в области хим- и биобезопасности), а также Ассоциации СИЗ (объединение 500 предприятий, производящих такие изделия), из-за существующих порядков регистрации некоторые предприятия выпускают маски и другую продукцию без надлежащих испытаний.

В связи с этим ассоциации попросили внести в законодательство пункт об обязательном наличии сертификата качества у средств защиты дыхания для больниц. Ещё один пункт: запретить поставки без прохождения токсикологических и технических испытаний. И, наконец, исключить маски и респираторы из списка изделий с упрощённой регистрацией.

Иммунолог рассказал, во сколько раз маска снижает вероятность заражения ковидом

Иммунолог рассказал, во сколько раз маска снижает вероятность заражения ковидом

Ранее Лайф писал, спасёт ли маска от заражения штаммом "дельта". Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов напомнил, что подхватить вирус можно и на улице, и в кафе, и в транспорте, поэтому носить индивидуальные средства защиты необходимо.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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