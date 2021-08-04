В России предложили ужесточить правила продажи медицинских масок

В Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство ликвидировать недостатки в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы и красную зону могут поставляться небезопасные маски. Соответствующее письмо они направили в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает РБК.

По данным Ассоциации РХБ-защиты (разрабатывает средства защиты в области хим- и биобезопасности), а также Ассоциации СИЗ (объединение 500 предприятий, производящих такие изделия), из-за существующих порядков регистрации некоторые предприятия выпускают маски и другую продукцию без надлежащих испытаний.

В связи с этим ассоциации попросили внести в законодательство пункт об обязательном наличии сертификата качества у средств защиты дыхания для больниц. Ещё один пункт: запретить поставки без прохождения токсикологических и технических испытаний. И, наконец, исключить маски и респираторы из списка изделий с упрощённой регистрацией.