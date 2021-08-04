Учёные нашли специю, помогающую при коронавирусе

Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в качестве средства против коронавируса. Такое открытие сделали австралийские учёные. Речь идёт об однолетнем травянистом растении семейства лютиковых, которое культивируется по всему миру как специя и широко известно в народе как чёрный тмин.

Биологи обнаружили, что активный ингредиент этого растения тимохинон не даёт вирусу вызывать лёгочную инфекцию.

"Это также может блокировать цитокиновую бурю, которая поражает серьёзно больных пациентов, госпитализированных с CoViD-19", — заявила автор исследования, опубликованного в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, Каниз Фатима Шад.