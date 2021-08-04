Учёные нашли специю, помогающую при коронавирусе
Исследования подтвердили, что её активный ингредиент (тимохинон) может связываться с S-белком SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать лёгочную инфекцию.
Фото © Pixabay
Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в качестве средства против коронавируса. Такое открытие сделали австралийские учёные. Речь идёт об однолетнем травянистом растении семейства лютиковых, которое культивируется по всему миру как специя и широко известно в народе как чёрный тмин.
Биологи обнаружили, что активный ингредиент этого растения тимохинон не даёт вирусу вызывать лёгочную инфекцию.
"Это также может блокировать цитокиновую бурю, которая поражает серьёзно больных пациентов, госпитализированных с CoViD-19", — заявила автор исследования, опубликованного в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, Каниз Фатима Шад.
Ранее учёные доказали, что традиционное корейское блюдо — острая квашеная капуста кимчхи — снижает тяжесть течения коронавирусной инфекции. А Лайф рассказывал про продукты, которые могут, напротив, усугубить течение ковида.
Тем временем на Олимпиаде в Токио установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом. Положительные тесты сдали 29 человек, задействованных в проведении Игр. Предыдущий максимум — 27 случаев — был выявлен 30 июля. Отмечается, что среди новых заболевших четверо спортсменов. Их имена не раскрываются
Комментариев: 0