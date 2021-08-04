"Поесть рапанов, попить вина": Зеленского ждут в Крыму только как туриста
Но перед поездкой, как указали в крымском парламенте, украинскому президенту придётся публично отказаться "от своих националистических замашек" и признать исторический выбор крымского народа.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Крым только в том случае, если он публично откажется от своих претензий на территорию России. Такое условие украинскому лидеру выдвинул первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Если Зеленский и вправду так сильно скучает по Крыму и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом — как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином", — приводит его слова РИА "Новости".
Но даже в этом случае, по словам Фикса, перед поездкой политику придётся публично отказаться "от своих националистических замашек", признать выбор крымского народа жить со своей исторической родиной и взять курс на сближение двух государств.
Ранее президент Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.
Между тем власти Крыма намерены предъявить Украине иски за организацию водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад полуострова. По предварительным оценкам, сумма ущерба лишь от одной водной блокады составляет 1,47 триллиона рублей, но это ещё не самый масштабный иск — самым "дорогим" станет дело об ущербе в сфере энергетики.
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