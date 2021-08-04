Президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Крым только в том случае, если он публично откажется от своих претензий на территорию России. Такое условие украинскому лидеру выдвинул первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Если Зеленский и вправду так сильно скучает по Крыму и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом — как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином", — приводит его слова РИА "Новости".

Но даже в этом случае, по словам Фикса, перед поездкой политику придётся публично отказаться "от своих националистических замашек", признать выбор крымского народа жить со своей исторической родиной и взять курс на сближение двух государств.

Ранее президент Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.