Эксперт по фондовому рынку рассказал о справедливом курсе рубля

Рублёвая стоимость нефти марки Brent обновила исторические максимумы, впервые с октября 2018 года превысив уровень 5,8 тысячи руб. за баррель. Затем она вновь откатилась на уровень порядка 5,5 тысячи руб. По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, текущий курс рубля при учёте текущей стоимости нефти, уровня инфляции и бюджетных расходов оценивается справедливо.

Бабин отметил, что инфляция в России находится на достаточно высоком уровне и будет занимать такую позицию ещё несколько месяцев, поэтому в среднесрочной перспективе экономически обоснованный уровень рублёвой стоимости нефти, вероятнее всего, будет расти.

"Если котировки Brent останутся около текущих значений — 74–75 долларов, доллар по отношению к рублю будет умеренно повышаться, чтобы рублёвая стоимость Brent соответствовала экономически обоснованному с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний уровню", — объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".