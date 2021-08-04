По хвостику и по запаху: Лайф узнал, как выбрать сладкий арбуз и сочную дыню
Нынешним летом в Москве открылось 250 точек бахчевых развалов. Арбузы и дыни на столичные прилавки в этом году поставляют из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.
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Лайф узнал, как выбрать вкусные арбуз и дыню. Видео © LIFE
В Москве открылись бахчевые развалы. Арбузы и дыни на столичные прилавки в 2021-м поставляют из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. В этом году заработало 250 торговых точек — чуть больше, чем в прошлом. Лайф решил узнать, как разглядеть правильный арбуз и по запаху выбрать идеальную дыню.
При выборе арбуза в первую очередь можно проверить его качество, постучав по боку — звонкий стук всегда означает, что мякоть уже созрела. А если звук слабый — значит, его мякоть стала рыхлой и внутри арбуз почти пустой. Сухой хвостик арбуза означает, что плод полностью дозрел, а вот зелёный говорит о том, что он был сорван неспелым. Также стоит отличать маленькие — а именно недозрелые — плоды от особенного сорта небольших арбузов, отметил продавец Мухамед Исмаилов.
"Арбузов без нитратов не бывает", — подчеркнул собеседник Лайфа и уточнил, что всё зависит от того, чем обрабатывают продукт.
Специалист по дыням Алашраф Гасанов рассказал о сорте "Торпеда". Продавец уверен, что именно мягкость поверхности является показателем того, что дыня созрела, а плоды пожёстче должны ещё полежать. Что касается дыни "Колхозница" — качественный плод можно определить по вкусному запаху. По весу, уверяют продавцы, дыня должна быть тяжёлой, как камень.
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