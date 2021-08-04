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По хвостику и по запаху: Лайф узнал, как выбрать сладкий арбуз и сочную дыню

Нынешним летом в Москве открылось 250 точек бахчевых развалов. Арбузы и дыни на столичные прилавки в этом году поставляют из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.

4 августа, 05:13

Фото © Pexels

Лайф узнал, как выбрать вкусные арбуз и дыню. Видео © LIFE

В Москве открылись бахчевые развалы. Арбузы и дыни на столичные прилавки в 2021-м поставляют из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. В этом году заработало 250 торговых точек — чуть больше, чем в прошлом. Лайф решил узнать, как разглядеть правильный арбуз и по запаху выбрать идеальную дыню.

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При выборе арбуза в первую очередь можно проверить его качество, постучав по боку — звонкий стук всегда означает, что мякоть уже созрела. А если звук слабый — значит, его мякоть стала рыхлой и внутри арбуз почти пустой. Сухой хвостик арбуза означает, что плод полностью дозрел, а вот зелёный говорит о том, что он был сорван неспелым. Также стоит отличать маленькие — а именно недозрелые — плоды от особенного сорта небольших арбузов, отметил продавец Мухамед Исмаилов.

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"Арбузов без нитратов не бывает", — подчеркнул собеседник Лайфа и уточнил, что всё зависит от того, чем обрабатывают продукт.

Специалист по дыням Алашраф Гасанов рассказал о сорте "Торпеда". Продавец уверен, что именно мягкость поверхности является показателем того, что дыня созрела, а плоды пожёстче должны ещё полежать. Что касается дыни "Колхозница" — качественный плод можно определить по вкусному запаху. По весу, уверяют продавцы, дыня должна быть тяжёлой, как камень.

Ранее в "Роскачестве" объяснили, что арбуз нужно брать без трещин и надрезов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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