Лайф узнал, как выбрать вкусные арбуз и дыню. Видео © LIFE

В Москве открылись бахчевые развалы. Арбузы и дыни на столичные прилавки в 2021-м поставляют из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. В этом году заработало 250 торговых точек — чуть больше, чем в прошлом. Лайф решил узнать, как разглядеть правильный арбуз и по запаху выбрать идеальную дыню.

При выборе арбуза в первую очередь можно проверить его качество, постучав по боку — звонкий стук всегда означает, что мякоть уже созрела. А если звук слабый — значит, его мякоть стала рыхлой и внутри арбуз почти пустой. Сухой хвостик арбуза означает, что плод полностью дозрел, а вот зелёный говорит о том, что он был сорван неспелым. Также стоит отличать маленькие — а именно недозрелые — плоды от особенного сорта небольших арбузов, отметил продавец Мухамед Исмаилов.

"Арбузов без нитратов не бывает", — подчеркнул собеседник Лайфа и уточнил, что всё зависит от того, чем обрабатывают продукт.