В Приморье охотник застрелил приятеля-полицейского, приняв за дикого зверя

Трагический инцидент произошёл в лесополосе в районе села Смяличи Шкотовского района. Во время охоты местный житель принял товарища за дикое животное и выстрелил в него из карабина. Пострадавший умер на месте от полученных ран.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По подозрению задержан 36-летний мужчина. Он дал признательные показания", — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

РИА "Новости" уточняет, что погибший — участковый из города Артёма. Ему было 35 лет, у него остались жена и маленький ребёнок.