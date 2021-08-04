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В Приморье охотник застрелил приятеля-полицейского, приняв за дикого зверя

Погибший — участковый из города Артёма. Ему было 35 лет, у него остались жена и маленький ребёнок.

4 августа, 05:08

Фото © Pixabay

Трагический инцидент произошёл в лесополосе в районе села Смяличи Шкотовского района. Во время охоты местный житель принял товарища за дикое животное и выстрелил в него из карабина. Пострадавший умер на месте от полученных ран.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По подозрению задержан 36-летний мужчина. Он дал признательные показания", сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

РИА "Новости" уточняет, что погибший — участковый из города Артёма. Ему было 35 лет, у него остались жена и маленький ребёнок.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске полицейский свёл счёты с жизнью перед собственной свадьбой. Перед этим он позвонил невесте и попросил прощения. Девушка уверяет, что ссор между ними не было.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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