В Центробанке объяснили, как отвечать на звонки мошенников "из Центробанка"
В регуляторе отметили, что настоящие сотрудники никогда не звонят физическим лицам.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Телефонные мошенники всё чаще звонят от имени Центробанка (ЦБ). Как себя вести в такой ситуации, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв.
Отмечается, что участились случаи, когда мошенники звонят гражданам под видом сотрудников Банка России и просят сообщить им банковские и персональные данные якобы для отмены сомнительной финансовой операции. Однако в ЦБ заявляют, что их сотрудники никогда не звонят физическим лицам.
"Центральный банк не работает с физическими лицами. Центральный банк — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит, это абсолютная неправда", — пояснил Сычёв.
Специалист добавил, что по закону распоряжаться деньгами на счёте физического лица имеет право только владелец этого счёта. Эксперт советует сразу прерывать телефонный разговор с мошенниками, которые пытаются получить банковские реквизиты. Также Сычёв порекомендовал после разговора со злоумышленниками перезвонить в банк, в котором открыт счёт, по номеру телефона на обратной стороне карты, чтобы убедиться в сохранности денежных средств.
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