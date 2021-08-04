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В Центробанке объяснили, как отвечать на звонки мошенников "из Центробанка"

В регуляторе отметили, что настоящие сотрудники никогда не звонят физическим лицам.

4 августа, 05:00

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Телефонные мошенники всё чаще звонят от имени Центробанка (ЦБ). Как себя вести в такой ситуации, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв.

Отмечается, что участились случаи, когда мошенники звонят гражданам под видом сотрудников Банка России и просят сообщить им банковские и персональные данные якобы для отмены сомнительной финансовой операции. Однако в ЦБ заявляют, что их сотрудники никогда не звонят физическим лицам.

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"Центральный банк не работает с физическими лицами. Центральный банк — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит, это абсолютная неправда", — пояснил Сычёв.

Специалист добавил, что по закону распоряжаться деньгами на счёте физического лица имеет право только владелец этого счёта. Эксперт советует сразу прерывать телефонный разговор с мошенниками, которые пытаются получить банковские реквизиты. Также Сычёв порекомендовал после разговора со злоумышленниками перезвонить в банк, в котором открыт счёт, по номеру телефона на обратной стороне карты, чтобы убедиться в сохранности денежных средств.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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