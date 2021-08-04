В Центробанке объяснили, как отвечать на звонки мошенников "из Центробанка"

Телефонные мошенники всё чаще звонят от имени Центробанка (ЦБ). Как себя вести в такой ситуации, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв.

Отмечается, что участились случаи, когда мошенники звонят гражданам под видом сотрудников Банка России и просят сообщить им банковские и персональные данные якобы для отмены сомнительной финансовой операции. Однако в ЦБ заявляют, что их сотрудники никогда не звонят физическим лицам.

"Центральный банк не работает с физическими лицами. Центральный банк — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит, это абсолютная неправда", — пояснил Сычёв.