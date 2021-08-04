Онколог назвал признаки рака желудка на ранней стадии

О ранних симптомах онкологического заболевания желудка рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова хирург Рустем Топузов в беседе с порталом "Доктор Питер".

К таким признакам врач отнёс нарушение прохождения еды, ощущение кома в нижнем отделе пищевода, тошноту и рвоту после приёма пищи. При этом желудочные кровотечения медик назвал симптомом тяжёлого состояния.

"При раке желудка могут измениться вкусовые пристрастия", — отметил Топузов.

Также специалист посоветовал обратить внимание на потерю веса. По его словам, если для этого нет других причин, например недоедания или анорексии, то можно говорить об онкологии. Топузов порекомендовал пройти онкоскрининг после 45 лет в качестве первичной диагностики рака.