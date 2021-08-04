Иран отрицает причастность к инциденту с захватом нефтяного танкера у берегов ОАЭ
Власти страны подтверждают твёрдую приверженность региональной стабильности и безопасности на море, отметил представитель дипведомства республики.
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Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг заявления о том, что военные страны поднимались на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах, пишет агентство Tasnim.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что вооружённые люди захватили нефтяной танкер Asphalt Princess у побережья ОАЭ. По данным британских спецслужб, к этому могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники". Позже стало известно, что судно направилось к берегам Ирана.
Хатибзаде отметил, что в прессе могут появляться "ложные новости" относительно причастности Ирана к подобным происшествиям, которые выглядят "подозрительно".
"Мы подтверждаем нашу твёрдую приверженность региональной стабильности и безопасности на море, Иран готов предложить свою помощь в случае любых морских аварий", — написал дипломат в "Твиттере".
Это уже не первое обвинение в адрес Ирана в морских инцидентах за последние дни. 1 августа Великобритания также возложила на Иран ответственность в нападении на танкер Mercer Street в Индийском океане. Глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб заявил, что, скорее всего, Тегеран провёл атаку на судно с помощью одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов.
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