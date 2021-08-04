Иран отрицает причастность к инциденту с захватом нефтяного танкера у берегов ОАЭ

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг заявления о том, что военные страны поднимались на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах, пишет агентство Tasnim.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что вооружённые люди захватили нефтяной танкер Asphalt Princess у побережья ОАЭ. По данным британских спецслужб, к этому могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники". Позже стало известно, что судно направилось к берегам Ирана.

Хатибзаде отметил, что в прессе могут появляться "ложные новости" относительно причастности Ирана к подобным происшествиям, которые выглядят "подозрительно".

"Мы подтверждаем нашу твёрдую приверженность региональной стабильности и безопасности на море, Иран готов предложить свою помощь в случае любых морских аварий", — написал дипломат в "Твиттере".