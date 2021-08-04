В Барнауле девушка пыталась остановить драку и задавила на авто сожителя

В Барнауле 26-летняя девушка насмерть задавила своего 35-летнего сожителя. Инцидент произошёл, когда она пыталась остановить драку.

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что инцидент произошёл ночью 2 августа. Девушка и её сожитель отдыхали в одном из заведений Барнаула, где у них завязался конфликт с тремя мужчинами. Выяснение отношений оппоненты продолжили на улице. В какой-то момент девушка села за руль авто и врезалась в толпу дерущихся мужчин.

"Одним из пострадавших оказался её сожитель, получивший травмы, не совместимые с жизнью: перелом позвоночника и разрыв внутренних органов", — говорится в сообщении.

Ещё один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".