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В Барнауле девушка пыталась остановить драку и задавила на авто сожителя

Всё произошло после того, как у пары завязался конфликт с тремя мужчинами в одном из заведений города.

4 августа, 03:26
<p>Фото © СУ СКР по Алтайскому краю</p>

Фото © СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле 26-летняя девушка насмерть задавила своего 35-летнего сожителя. Инцидент произошёл, когда она пыталась остановить драку.

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что инцидент произошёл ночью 2 августа. Девушка и её сожитель отдыхали в одном из заведений Барнаула, где у них завязался конфликт с тремя мужчинами. Выяснение отношений оппоненты продолжили на улице. В какой-то момент девушка села за руль авто и врезалась в толпу дерущихся мужчин.

"Одним из пострадавших оказался её сожитель, получивший травмы, не совместимые с жизнью: перелом позвоночника и разрыв внутренних органов", — говорится в сообщении.

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Ещё один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Ранее в Югре водитель без прав насмерть сбил главреда местной газеты. ДТП попало на видео. Автомобилист на огромной скорости пошёл на обгон и потерял управление, пытаясь избежать лобового столкновения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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