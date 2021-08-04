Российские борцы Сурков и Овчарова сразятся за бронзовые медали Олимпиады в Токио
Их соперниками позже сегодня станут представители Египта и Болгарии соответственно.
Артём Сурков, Любовь Овчарова. Фото © Instagram / artem__surkov_ / byy63 /
Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков на Олимпиаде в Токио победил в утешительном поединке Фредрика Холмквиста Бьеррехуса из Дании со счётом 7:0 и теперь сразится за бронзу в весовой категории до 67 кг с египтянином Мохаммедом Ибрагимом Эль-Сайедом.
Ранее Сурков проиграл украинцу Парвизу Насибову, который в итоге прошёл в финал.
Также бронзовую медаль может завоевать россиянка Любовь Овчарова. В утешительном поединке турнира по вольной борьбе в весе до 62 кг она со счётом 8:7 одолела шведку Хенну Катарину Юханссон. Позже сегодня она померяется силами с Тайбе Юсеин, представляющей Болгарию. В 1/8 финала Овчарова проиграла японке Юкако Каваи, которая позднее вышла в финал.
Напомним, накануне первую медаль в борьбе на нынешней Олимпиаде России принёс Муса Евлоев. В решающей схватке турнира по греко-римской борьбе он победил Артура Алексаняна из Армении. Поединок в весовой категории до 97 кг завершился со счётом 5:1 в пользу нашего спортсмена.
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