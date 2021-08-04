Российские борцы Сурков и Овчарова сразятся за бронзовые медали Олимпиады в Токио

Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков на Олимпиаде в Токио победил в утешительном поединке Фредрика Холмквиста Бьеррехуса из Дании со счётом 7:0 и теперь сразится за бронзу в весовой категории до 67 кг с египтянином Мохаммедом Ибрагимом Эль-Сайедом.

Ранее Сурков проиграл украинцу Парвизу Насибову, который в итоге прошёл в финал.

Также бронзовую медаль может завоевать россиянка Любовь Овчарова. В утешительном поединке турнира по вольной борьбе в весе до 62 кг она со счётом 8:7 одолела шведку Хенну Катарину Юханссон. Позже сегодня она померяется силами с Тайбе Юсеин, представляющей Болгарию. В 1/8 финала Овчарова проиграла японке Юкако Каваи, которая позднее вышла в финал.