Белорусская бегунья Тимановская покинула Посольство Польши в Токио

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которая ранее отказалась возвращаться на родину, покинула Посольство Польши в Токио и, предположительно, направилась в аэропорт для вылета в Варшаву.

Автомобиль со спортсменкой выехал из ворот дипмиссии под вспышки фотокамер — у посольства в ожидании Тимановской собралась толпа журналистов. Также представители прессы дежурят в аэропорту Нарита, куда должна прибыть легкоатлетка.

Напомним, 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой бегунью Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши.