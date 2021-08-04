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Белорусская бегунья Тимановская покинула Посольство Польши в Токио

Автомобиль с легкоатлеткой выехал из ворот дипмиссии под вспышки фотокамер.

3 августа, 22:17

Белорусская бегунья Тимановская покинула Посольство Польши в Токио. Видео © AP

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которая ранее отказалась возвращаться на родину, покинула Посольство Польши в Токио и, предположительно, направилась в аэропорт для вылета в Варшаву.

Автомобиль со спортсменкой выехал из ворот дипмиссии под вспышки фотокамер — у посольства в ожидании Тимановской собралась толпа журналистов. Также представители прессы дежурят в аэропорту Нарита, куда должна прибыть легкоатлетка.

Ещё одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию после скандала с Тимановской

Ещё одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию после скандала с Тимановской

Напомним, 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой бегунью Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши.

Бегунья Тимановская рассказала о желании вернуться в Белоруссию

Бегунья Тимановская рассказала о желании вернуться в Белоруссию

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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