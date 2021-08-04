Захваченный у берегов ОАЭ танкер Asphalt Princess направился в сторону Ирана

Захватившие нефтяной танкер Asphalt Princess в Оманском заливе лица приказали экипажу двигаться в сторону Ирана. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на компанию Lloyd’s List, которая отслеживает передвижения судов по всему миру.

Сейчас судно направляется в сторону Ормузского пролива. По данным СМИ, танкер принадлежит компании Prime Tankers, штаб-квартира которой находится в Дубае (ОАЭ). Би-би-си отмечает, что в 2019 году другой танкер этой же компании (Riah) уже захватывали "иранские военнослужащие".