НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захваченный у берегов ОАЭ танкер Asphalt Princess направился в сторону Ирана

По данным СМИ, это уже второе захваченное судно компании Prime Tankers с 2019 года.

3 августа, 21:31
<p>Фото © <a href="https://www.marinetraffic.com/en/photos/picture/ships/3080210/7382988/shipid:383623" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marinetraffic</a> / Kevin Majewski</p>

Фото © Marinetraffic / Kevin Majewski

Захватившие нефтяной танкер Asphalt Princess в Оманском заливе лица приказали экипажу двигаться в сторону Ирана. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на компанию Lloyd’s List, которая отслеживает передвижения судов по всему миру.

Сейчас судно направляется в сторону Ормузского пролива. По данным СМИ, танкер принадлежит компании Prime Tankers, штаб-квартира которой находится в Дубае (ОАЭ). Би-би-си отмечает, что в 2019 году другой танкер этой же компании (Riah) уже захватывали "иранские военнослужащие".

Четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ заявили о потере контроля

Четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ заявили о потере контроля

Напомним, ранее СМИ сообщили о захвате в Оманском заливе танкера Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы. По их информации, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, поднялось порядка девяти вооружённых человек. По мнению британских спецслужб, к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Вооружённые люди захватили нефтяной танкер у побережья ОАЭ

вчера в 18:18

Секретный план по разжиганию войны: Зачем МИ6 перебросила британский спецназ к границам Ирана

вчера в 21:40

В Барнауле девушка пыталась остановить драку и задавила на авто сожителя

сегодня в 03:26

АТОР предложила восстановить международный туризм не дожидаясь окончания пандемии

сегодня в 03:51

"Более убогих физиономий я не встречал": Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского и его команду страшной ошибкой

сегодня в 03:07

Новости партнеров

Layer 1