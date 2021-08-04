Захваченный у берегов ОАЭ танкер Asphalt Princess направился в сторону Ирана
По данным СМИ, это уже второе захваченное судно компании Prime Tankers с 2019 года.
Фото © Marinetraffic / Kevin Majewski
Захватившие нефтяной танкер Asphalt Princess в Оманском заливе лица приказали экипажу двигаться в сторону Ирана. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на компанию Lloyd’s List, которая отслеживает передвижения судов по всему миру.
Сейчас судно направляется в сторону Ормузского пролива. По данным СМИ, танкер принадлежит компании Prime Tankers, штаб-квартира которой находится в Дубае (ОАЭ). Би-би-си отмечает, что в 2019 году другой танкер этой же компании (Riah) уже захватывали "иранские военнослужащие".
Напомним, ранее СМИ сообщили о захвате в Оманском заливе танкера Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы. По их информации, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, поднялось порядка девяти вооружённых человек. По мнению британских спецслужб, к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".
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