Вооружённые люди захватили нефтяной танкер у побережья ОАЭ

Танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, подвергся захвату в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на свои источники.

По информации издания, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, поднялись порядка девяти вооружённых человек. В свою очередь, источники газеты The Times отмечают, что, по мнению британских спецслужб, к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".

В Морской торговой организации Великобритании (UKMTO) инцидент пока рассматривают лишь как "потенциальный захват". Там уточнили, что судно находилось в Оманском заливе примерно в 100 километрах к северу от эмиратского порта Эль-Фуджайра.

При этом, по данным СМИ, ещё четыре танкера разного назначения потеряли управление в водах Оманского залива: Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss. С них поступил сигнал о том, что они находятся "не под командованием".