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Вооружённые люди захватили нефтяной танкер у побережья ОАЭ

По данным британских спецслужб, к ЧП могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".

3 августа, 18:18
<p>Фото © <a href="https://news.sky.com/story/potential-hijack-of-ship-off-uae-coast-12371922" target="_blank" rel="noopener noreferrer">News.sky.com / HaloJim</a></p>

Фото © News.sky.com / HaloJim

Танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, подвергся захвату в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на свои источники.

По информации издания, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, поднялись порядка девяти вооружённых человек. В свою очередь, источники газеты The Times отмечают, что, по мнению британских спецслужб, к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".

В Морской торговой организации Великобритании (UKMTO) инцидент пока рассматривают лишь как "потенциальный захват". Там уточнили, что судно находилось в Оманском заливе примерно в 100 километрах к северу от эмиратского порта Эль-Фуджайра.

При этом, по данным СМИ, ещё четыре танкера разного назначения потеряли управление в водах Оманского залива: Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss. С них поступил сигнал о том, что они находятся "не под командованием".

Великобритания обвинила Иран в нападении на танкер Mercer Street в Индийском океане

Великобритания обвинила Иран в нападении на танкер Mercer Street в Индийском океане

Ранее Лайф сообщал, что 30 июля компания-оператор Zodiac Maritime заявила, что танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению в Индийском океане, в результате чего погибли два члена экипажа — граждане Великобритании и Румынии. Также сообщалось, что танкер, шедший под либерийским флагом, связан с израильским миллиардером Эялем Офером — владельцем Zodiac Group.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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