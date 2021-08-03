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Красноярский силач отбуксировал пассажирский "боинг" на 17 метров и установил рекорд

Самолёт весит более 65 тонн, спортсмену удалось сдвинуть воздушное судно на нужное расстояние всего за 45 секунд.

3 августа, 18:02

Красноярский силач отбуксировал пассажирский "боинг" на 17 метров. Видео © LIFE

Мастер спорта по тяжёлой атлетике и силовому экстриму Иннокентий Веселов установил рекорд России — он отбуксировал на 17 метров пассажирский "боинг" весом более 65 тонн и посвятил своё достижение национальной олимпийской сборной.

"Почему именно самолёт? Это красиво. Самолёты — огромные железные птицы, которые летают в воздухе. Я считаю, его красивее всего буксировать", — поделился спортсмен.

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Веселов также рассказал, как он тренировался. Спортсмен ставил свой автомобиль на ручник и таким образом буксировал транспорт. "Чем больше щелчков, тем лучше", — заметил он. Этим экстремальным видом спорта красноярский силач занимается уже около девяти лет. Однажды он планирует отбуксировать самый большой пассажирский самолёт в мире — Airbus A380.

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Ранее силач-экстремал из Кузбасса Валерий Остапенко установил новый мировой рекорд по силовому экстриму — он сдвинул самое высокое в Подмосковье колесо обозрения высотой 41 метр и весом 141 тонна. Рекорд зафиксировал главный тренер сборной РФ по силовому экстриму Василий Грищенко.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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