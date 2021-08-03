Красноярский силач отбуксировал пассажирский "боинг" на 17 метров и установил рекорд

Красноярский силач отбуксировал пассажирский "боинг" на 17 метров. Видео © LIFE

Мастер спорта по тяжёлой атлетике и силовому экстриму Иннокентий Веселов установил рекорд России — он отбуксировал на 17 метров пассажирский "боинг" весом более 65 тонн и посвятил своё достижение национальной олимпийской сборной.

"Почему именно самолёт? Это красиво. Самолёты — огромные железные птицы, которые летают в воздухе. Я считаю, его красивее всего буксировать", — поделился спортсмен.

Веселов также рассказал, как он тренировался. Спортсмен ставил свой автомобиль на ручник и таким образом буксировал транспорт. "Чем больше щелчков, тем лучше", — заметил он. Этим экстремальным видом спорта красноярский силач занимается уже около девяти лет. Однажды он планирует отбуксировать самый большой пассажирский самолёт в мире — Airbus A380.