Челябинские студенты начали печатать человеческие органы на 3D-принтере

Челябинские студенты напечатали ухо на 3D-принтере. Видео © LIFE

Технологии 3D-печати давно привлекают внимание учёных, вот только если раньше это были изделия из пластмассы, то теперь наука движется в сторону создания трёхмерных биопринтеров. Один из таких сумели собрать студенты из Челябинского государственного университета.

"Он был собран в домашних условиях из подручных материалов. Часть материалов купил на AliExpress, алюминиевые детали были изготовлены под заказ на челябинских заводах, пластиковые напечатал на домашнем 3D-принтере. При сборке и проверке работы удалось внести в конструкцию несколько модификаций, которые позволили сделать принтер более надёжным и универсальным при достаточно низкой себестоимости в 20 тысяч рублей", — рассказал автор идеи студент Антон Тростин.

За два года команда молодых учёных научилась печатать разные каркасы из биологических материалов, содержащие клетки человека. Пока что они смогли напечатать из желатина объёмное ухо и в дальнейшем намерены засеивать его стволовыми клетками, чтобы оно стало более "живым".

"В качестве первой модели для биопечати выбрали хрящ ушной раковины человека, так как он содержит только один тип клеток (хондроциты) и в нём нет кровеносных сосудов. Получить и в течении длительного времени сохранять правильную форму органа оказалось непросто. Пришлось осваивать технологию по статьям, методом проб и ошибок", — рассказала доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии ЧелГУ Юлия Филиппова.