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Литва показала видео с нелегалами, которых провожают белорусские пограничники

В ведомстве отметили, что люди, которые пересекли границу в запрещённых местах, не могут рассчитывать на убежище.

3 августа, 17:29

Литва показала видео с нелегалами, которых провожают белорусские пограничники. Видео © МВД Литвы

МВД Литвы опубликовало видео, на котором группа нелегалов движется к литовской границе и их провожает автомобиль, который похож на служебную машину сотрудников Государственного пограничного комитета Белоруссии. Ролик появился на ютуб-канале ведомства.

"У нас и раньше были косвенные доказательства того, что незаконный ввоз мигрантов через литовскую границу не происходит без ведома белорусских властей. На отснятом видео отчётливо видна попытка нелегальных мигрантов прийти в Литву. Им помогают лица, управляющие транспортными средствами той же модели, которую используют и сотрудники Государственного пограничного комитета Белоруссии", — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В ведомстве считают, что Белоруссия, в которой действует безвизовый режим со многими странами, приглашает иностранцев к себе как в безопасную зону, где нет военных конфликтов, и использует прибывающих для "организации гибридной агрессии против Литвы". Люди, которые пересекли границу в запрещённых местах, не могут рассчитывать на убежище, они должны расцениваться как преступники, подчеркнули в МВД.

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Ранее стало известно о том, что погранзаставы Литвы на границе с Белоруссией переполнены мигрантами. В Вильнюсе заявили, что за минувшие сутки на границе было задержано рекордное количество нелегалов. Отмечается, что с начала 2021 года их число превысило три с половиной тысячи.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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