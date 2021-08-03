Синхронистки не должны подвести : Расписание 12-го дня Олимпиады в Токио
В среду, 4 августа, на Играх в японской столице определятся победители и призёры в 17 видах программы.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Егор Алеев / Станислав Красильников / AP / Matt Dunham
Олимпиада в Токио постепенно близится к завершению. Лайф отмечает основные события двенадцатого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.
00:30 (здесь и далее время московское). Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км
Россию будет представлять трёхкратная призёрка чемпионатов Европы Анастасия Кирпичникова. На Олимпиаде в Токио она уже выступала в плавании на 800 и 1500 метров. На обеих дистанциях наша спортсменка завершила борьбу в предварительном раунде.
03:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал
Первыми на песчаную площадку выйдут россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков. Их соперниками будут Андерс Мол и Кристиан Сёрум из Норвегии. А уже ближе в вечеру по местному времени в бой вступят действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Россияне выйдут помериться силами с представителями Германии Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером.
03:30. Гандбол. Женщины. Четвертьфинал
На групповой стадии россиянки, защищавшие титул олимпийских чемпионок, заняли второе место, уступив только Швеции. В первом раунде плей-офф они сыграют с черногорками — чемпионками Европы 2012 года. В случае успеха нашу команду в полуфинале, скорее всего, ждёт встреча с извечными соперницами из Норвегии, которым предстоит преодолеть не самый сложный барьер в виде сборной Венгрии.
05:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал
Россиянки на этой дистанции не представлены. В финал пробились две украинки — Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Но их к числу фаворитов не относят. Главной претенденткой на золото считается победительница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и действующая чемпионка мира американка Далайла Мухаммад.
06:30. Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал
В этом виде спорта, который в Токио дебютировал в олимпийской программе, пока всё золото достаётся японцам. Скорее всего, тенденция продолжится, ведь в борьбу вступают действующая чемпионка мира Мисигу Окамото и серебряная призёрка ЧМ-2019 Сакура Йосодзуму.
08:33. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка
Россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов в финальную десятку не попали. По итогам десяти предварительных гонок они заняли 12-е место. В общем зачёте с большим отрывом лидируют австралийцы Мэтью Белчер и Райан Уилл.
09:33. Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка
Россиянки в этом виде программы не участвуют. Перед медальной гонкой лидируют британки Ханна Майллс и Эйлайдж Макинтайр.
09:35. Бокс. Мужчины. До 81 кг. Финал
В решающем поединке на ринг выйдут олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016 год) кубинец Арлен Лопес и Бенджамин Уиттакер из Великобритании. Россиянин Имам Хатаев выиграл в этой весовой категории бронзу.
12:06. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Россияне в этой дисциплине на Олимпиаду не отобрались.
13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал
Наши спортсмены в этом виде олимпийской программы не представлены.
13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Финал
В синхронном плавании россиянки с 1996 года никому не отдают золото. Вот и на нынешних Играх Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина являются безоговорочными фаворитами. В финал они вышли с лучшим результатом и с большим отрывом от конкуренток из Китая и с Украины.
13:50. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Финал
В финале будут сражаться представитель Украины Парвиз Насибов и Мохаммад Реза Гераи из Ирана. Россиянин Артём Сурков, проигравший Насибову в четвертьфинале, поборется за бронзу в утешительном турнире.
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг
Россияне олимпийских лицензий не получили. Победить по всем раскладам должен действующий чемпион мира и Европы, триумфатор Олимпиады-2016 и рекордсмен мира Лаша Талахадзе из Грузии.
14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м с препятствиями. Финал
Лидером рейтинга и действующей чемпионкой мира на этой дистанции является Беатрис Чепкоеч из Кении. Конкуренцию ей попытается составить соотечественница Хивин Джепкемои, являющаяся призёркой Олимпиады-2016.
14:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал
В финал пробился россиянин Валерий Пронкин. В квалификации серебряный призёр ЧМ-2017 занял 11-е место. Лучший результат показал поляк Войцех Новицкий, имеющий в своём активе бронзу Олимпиады-2016 и бронзу ЧМ-2019.
14:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал
Золото разыграют венгр Виктор Лёринц и Жан Беленюк, представляющий Украину. Россияне в этой весовой категории участия не принимали.
15:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. Финал
На дорожке будут соперничать между собой кениец Фергюсон Ротич и Амель Тука, представляющий Боснию и Герцеговину. Оба на последнем чемпионате мира попали в тройку призёров.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал
До финала дошли японка Юкако Каваи и Айсулуу Тыныбекова из Киргизии. Россиянка Любовь Овчарова выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала.
15:30. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал
Россиянки заняли на групповом этапе только четвёртое место и в четвертьфинале вышли на Бразилию. Южноамериканки в пяти матчах олимпийского турнира не потерпели ни одного поражения, отдав соперницам лишь три сета. Нашей команде будет очень тяжело в матче с грозным соперником, но сдаваться без боя наши спортсменки не собираются.
15:55. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал
Главным фаворитом является действующий чемпион мира американец Ноа Лайлс. Его основным соперником будет четырёхкратный призёр Олимпийских игр канадец Андре де Грассе.
Комментариев: 0