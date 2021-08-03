НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Синхронистки не должны подвести : Расписание 12-го дня Олимпиады в Токио

В среду, 4 августа, на Играх в японской столице определятся победители и призёры в 17 видах программы.

3 августа, 16:46
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Егор Алеев / Станислав Красильников / AP / Matt Dunham</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Егор Алеев / Станислав Красильников / AP / Matt Dunham

Олимпиада в Токио постепенно близится к завершению. Лайф отмечает основные события двенадцатого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

00:30 (здесь и далее время московское). Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км

Россию будет представлять трёхкратная призёрка чемпионатов Европы Анастасия Кирпичникова. На Олимпиаде в Токио она уже выступала в плавании на 800 и 1500 метров. На обеих дистанциях наша спортсменка завершила борьбу в предварительном раунде.

03:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал

Первыми на песчаную площадку выйдут россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков. Их соперниками будут Андерс Мол и Кристиан Сёрум из Норвегии. А уже ближе в вечеру по местному времени в бой вступят действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Россияне выйдут помериться силами с представителями Германии Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером.

03:30. Гандбол. Женщины. Четвертьфинал

На групповой стадии россиянки, защищавшие титул олимпийских чемпионок, заняли второе место, уступив только Швеции. В первом раунде плей-офф они сыграют с черногорками — чемпионками Европы 2012 года. В случае успеха нашу команду в полуфинале, скорее всего, ждёт встреча с извечными соперницами из Норвегии, которым предстоит преодолеть не самый сложный барьер в виде сборной Венгрии.

05:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал

Россиянки на этой дистанции не представлены. В финал пробились две украинки — Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Но их к числу фаворитов не относят. Главной претенденткой на золото считается победительница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и действующая чемпионка мира американка Далайла Мухаммад.

06:30. Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал

В этом виде спорта, который в Токио дебютировал в олимпийской программе, пока всё золото достаётся японцам. Скорее всего, тенденция продолжится, ведь в борьбу вступают действующая чемпионка мира Мисигу Окамото и серебряная призёрка ЧМ-2019 Сакура Йосодзуму.

08:33. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка

Россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов в финальную десятку не попали. По итогам десяти предварительных гонок они заняли 12-е место. В общем зачёте с большим отрывом лидируют австралийцы Мэтью Белчер и Райан Уилл.

09:33. Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка

Россиянки в этом виде программы не участвуют. Перед медальной гонкой лидируют британки Ханна Майллс и Эйлайдж Макинтайр.

09:35. Бокс. Мужчины. До 81 кг. Финал

В решающем поединке на ринг выйдут олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016 год) кубинец Арлен Лопес и Бенджамин Уиттакер из Великобритании. Россиянин Имам Хатаев выиграл в этой весовой категории бронзу.

12:06. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал

Россияне в этой дисциплине на Олимпиаду не отобрались.

13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал

Наши спортсмены в этом виде олимпийской программы не представлены.

13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Финал

В синхронном плавании россиянки с 1996 года никому не отдают золото. Вот и на нынешних Играх Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина являются безоговорочными фаворитами. В финал они вышли с лучшим результатом и с большим отрывом от конкуренток из Китая и с Украины.

13:50. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Финал

В финале будут сражаться представитель Украины Парвиз Насибов и Мохаммад Реза Гераи из Ирана. Россиянин Артём Сурков, проигравший Насибову в четвертьфинале, поборется за бронзу в утешительном турнире.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг

Россияне олимпийских лицензий не получили. Победить по всем раскладам должен действующий чемпион мира и Европы, триумфатор Олимпиады-2016 и рекордсмен мира Лаша Талахадзе из Грузии.

14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м с препятствиями. Финал

Лидером рейтинга и действующей чемпионкой мира на этой дистанции является Беатрис Чепкоеч из Кении. Конкуренцию ей попытается составить соотечественница Хивин Джепкемои, являющаяся призёркой Олимпиады-2016.

14:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал

В финал пробился россиянин Валерий Пронкин. В квалификации серебряный призёр ЧМ-2017 занял 11-е место. Лучший результат показал поляк Войцех Новицкий, имеющий в своём активе бронзу Олимпиады-2016 и бронзу ЧМ-2019.

14:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал

Золото разыграют венгр Виктор Лёринц и Жан Беленюк, представляющий Украину. Россияне в этой весовой категории участия не принимали.

15:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. Финал

На дорожке будут соперничать между собой кениец Фергюсон Ротич и Амель Тука, представляющий Боснию и Герцеговину. Оба на последнем чемпионате мира попали в тройку призёров.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал

До финала дошли японка Юкако Каваи и Айсулуу Тыныбекова из Киргизии. Россиянка Любовь Овчарова выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала.

15:30. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал

Россиянки заняли на групповом этапе только четвёртое место и в четвертьфинале вышли на Бразилию. Южноамериканки в пяти матчах олимпийского турнира не потерпели ни одного поражения, отдав соперницам лишь три сета. Нашей команде будет очень тяжело в матче с грозным соперником, но сдаваться без боя наши спортсменки не собираются.

15:55. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал

Главным фаворитом является действующий чемпион мира американец Ноа Лайлс. Его основным соперником будет четырёхкратный призёр Олимпийских игр канадец Андре де Грассе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Отдохну и снова в бой": Легкоатлет Шубенков решил взять паузу в карьере

сегодня в 16:23

Судья Пустовойтова станет главным арбитром финала на Олимпиаде в Токио

сегодня в 15:47

Красноярский силач отбуксировал пассажирский "боинг" на 17 метров и установил рекорд

сегодня в 18:02

NI назвал российский танк "Армата" убийцей, способным противостоять НАТО

сегодня в 19:45

В полиции США не подтвердили информацию о гибели полицейского при стрельбе у Пентагона

сегодня в 19:25

Новости партнеров

Layer 1