Олимпиада в Токио постепенно близится к завершению. Лайф отмечает основные события двенадцатого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

00:30 (здесь и далее время московское). Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км

Россию будет представлять трёхкратная призёрка чемпионатов Европы Анастасия Кирпичникова. На Олимпиаде в Токио она уже выступала в плавании на 800 и 1500 метров. На обеих дистанциях наша спортсменка завершила борьбу в предварительном раунде.

03:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал

Первыми на песчаную площадку выйдут россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков. Их соперниками будут Андерс Мол и Кристиан Сёрум из Норвегии. А уже ближе в вечеру по местному времени в бой вступят действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Россияне выйдут помериться силами с представителями Германии Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером.

03:30. Гандбол. Женщины. Четвертьфинал

На групповой стадии россиянки, защищавшие титул олимпийских чемпионок, заняли второе место, уступив только Швеции. В первом раунде плей-офф они сыграют с черногорками — чемпионками Европы 2012 года. В случае успеха нашу команду в полуфинале, скорее всего, ждёт встреча с извечными соперницами из Норвегии, которым предстоит преодолеть не самый сложный барьер в виде сборной Венгрии.

05:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал

Россиянки на этой дистанции не представлены. В финал пробились две украинки — Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Но их к числу фаворитов не относят. Главной претенденткой на золото считается победительница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и действующая чемпионка мира американка Далайла Мухаммад.

06:30. Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал

В этом виде спорта, который в Токио дебютировал в олимпийской программе, пока всё золото достаётся японцам. Скорее всего, тенденция продолжится, ведь в борьбу вступают действующая чемпионка мира Мисигу Окамото и серебряная призёрка ЧМ-2019 Сакура Йосодзуму.

08:33. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка

Россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов в финальную десятку не попали. По итогам десяти предварительных гонок они заняли 12-е место. В общем зачёте с большим отрывом лидируют австралийцы Мэтью Белчер и Райан Уилл.

09:33. Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка

Россиянки в этом виде программы не участвуют. Перед медальной гонкой лидируют британки Ханна Майллс и Эйлайдж Макинтайр.

09:35. Бокс. Мужчины. До 81 кг. Финал

В решающем поединке на ринг выйдут олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016 год) кубинец Арлен Лопес и Бенджамин Уиттакер из Великобритании. Россиянин Имам Хатаев выиграл в этой весовой категории бронзу.

12:06. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал

Россияне в этой дисциплине на Олимпиаду не отобрались.

13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал

Наши спортсмены в этом виде олимпийской программы не представлены.

13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Финал

В синхронном плавании россиянки с 1996 года никому не отдают золото. Вот и на нынешних Играх Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина являются безоговорочными фаворитами. В финал они вышли с лучшим результатом и с большим отрывом от конкуренток из Китая и с Украины.

13:50. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Финал

В финале будут сражаться представитель Украины Парвиз Насибов и Мохаммад Реза Гераи из Ирана. Россиянин Артём Сурков, проигравший Насибову в четвертьфинале, поборется за бронзу в утешительном турнире.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг

Россияне олимпийских лицензий не получили. Победить по всем раскладам должен действующий чемпион мира и Европы, триумфатор Олимпиады-2016 и рекордсмен мира Лаша Талахадзе из Грузии.

14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м с препятствиями. Финал

Лидером рейтинга и действующей чемпионкой мира на этой дистанции является Беатрис Чепкоеч из Кении. Конкуренцию ей попытается составить соотечественница Хивин Джепкемои, являющаяся призёркой Олимпиады-2016.

14:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал

В финал пробился россиянин Валерий Пронкин. В квалификации серебряный призёр ЧМ-2017 занял 11-е место. Лучший результат показал поляк Войцех Новицкий, имеющий в своём активе бронзу Олимпиады-2016 и бронзу ЧМ-2019.

14:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал

Золото разыграют венгр Виктор Лёринц и Жан Беленюк, представляющий Украину. Россияне в этой весовой категории участия не принимали.

15:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. Финал

На дорожке будут соперничать между собой кениец Фергюсон Ротич и Амель Тука, представляющий Боснию и Герцеговину. Оба на последнем чемпионате мира попали в тройку призёров.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал

До финала дошли японка Юкако Каваи и Айсулуу Тыныбекова из Киргизии. Россиянка Любовь Овчарова выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала.

15:30. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал

Россиянки заняли на групповом этапе только четвёртое место и в четвертьфинале вышли на Бразилию. Южноамериканки в пяти матчах олимпийского турнира не потерпели ни одного поражения, отдав соперницам лишь три сета. Нашей команде будет очень тяжело в матче с грозным соперником, но сдаваться без боя наши спортсменки не собираются.

15:55. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал