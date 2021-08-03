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Судья Пустовойтова станет главным арбитром финала на Олимпиаде в Токио

За золотую медаль между собой поборются команды Швеции и Канады.

3 августа, 15:47
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Судья из России Анастасия Пустовойтова станет главным арбитром финала женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Одним из её ассистентов станет ещё одна представительница нашей страны — Екатерина Курочкина.

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Добавим, что решающий матч женского футбольного турнира на Олимпиаде пройдёт 6 августа. В нём между собой сойдутся команды Швеции и Канады.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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