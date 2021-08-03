Судья Пустовойтова станет главным арбитром финала на Олимпиаде в Токио

Судья из России Анастасия Пустовойтова станет главным арбитром финала женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Одним из её ассистентов станет ещё одна представительница нашей страны — Екатерина Курочкина.