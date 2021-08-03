Судья Пустовойтова станет главным арбитром финала на Олимпиаде в Токио
За золотую медаль между собой поборются команды Швеции и Канады.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Судья из России Анастасия Пустовойтова станет главным арбитром финала женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Одним из её ассистентов станет ещё одна представительница нашей страны — Екатерина Курочкина.
Добавим, что решающий матч женского футбольного турнира на Олимпиаде пройдёт 6 августа. В нём между собой сойдутся команды Швеции и Канады.
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