"Отдохну и снова в бой": Легкоатлет Шубенков решил взять паузу в карьере
Ранее он не смог выйти на квалификацию забега на 110 метров с барьерами из-за травмы.
Фото © Instagram / sergey.shubenkov
Российский легкоатлет Сергей Шубенков объявил о том, что берёт паузу в карьере. Об этом он сообщил в своём инстаграме.
"Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой", — написал Шубенков.
Спортсмен также сообщил, что у него зафиксирован надрыв ахилла на левой ноге, который он получил во время разминки.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Шубенков не смог выйти на квалификацию забега на 110 метров с барьерами, так как получил травму на разминке.
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