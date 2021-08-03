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"Отдохну и снова в бой": Легкоатлет Шубенков решил взять паузу в карьере

Ранее он не смог выйти на квалификацию забега на 110 метров с барьерами из-за травмы.

3 августа, 16:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSHkyrlFTuJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sergey.shubenkov</a></p>

Фото © Instagram / sergey.shubenkov

Российский легкоатлет Сергей Шубенков объявил о том, что берёт паузу в карьере. Об этом он сообщил в своём инстаграме.

"Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой", — написал Шубенков.

Спортсмен также сообщил, что у него зафиксирован надрыв ахилла на левой ноге, который он получил во время разминки.

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"Это трагедия": Матыцин прокомментировал травму бегуна Шубенкова на Олимпиаде в Токио

Ранее Лайф сообщал, что Сергей Шубенков не смог выйти на квалификацию забега на 110 метров с барьерами, так как получил травму на разминке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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