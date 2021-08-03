Российский легкоатлет Сергей Шубенков объявил о том, что берёт паузу в карьере. Об этом он сообщил в своём инстаграме.

"Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой", — написал Шубенков.

Спортсмен также сообщил, что у него зафиксирован надрыв ахилла на левой ноге, который он получил во время разминки.